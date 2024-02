Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1900 - DWIGHT DAVIS. El tenista y político estadounidense Dwight Davis promueve un torneo para competir con un equipo de los mejores jugadores británicos, el antecedente de la actual Copa Davis. El primer torneo, disputado en 1900 en Boston (EEUU), se llamó "International Lawn Tennis Challenge Trophy" y lo ganaron los estadounidenses. En 1945, cuando murió Davis, el torneo tomó el nombre del tenista estadounidense.

1943 - JOSEPH STIGLITZ. Nace en la ciudad de Gary (Indiana , EEUU) el economista y académico estadounidense Joseph Stiglitz, reconocido por su crítica a la globalización y al libre mercado. Ganó el Premio Nobel de Economía de 2001.

1943 - VÍCTOR SUEIRO. Nace en Buenos Aires el periodista, escritor y conductor de televisión Víctor Sueiro, cuyo libro "Más allá de la vida" (1990) narra el paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto durante 40 segundos. El libro tuvo gran éxito editorial en América Latina.

1943 - JOE PESCI. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) el actor estadounidense Joseph Pesci, cuya carrera se ha destacado por la interpretación de criminales mafiosos en los filmes Goodfellas, Casino y El irlandés, entre otros.

1960 - ARTURO FRONDIZI. El presidente Arturo Frondizi clausura la revista Mayoría y ordena la detención de su director, el dirigente nacionalista católico peronista Tulio Jacovella, por publicar en capítulos “El caso Satanowsky”, libro de Rodolfo Walsh que denuncia encubrimiento y participación del espionaje estatal en el asesinato del abogado Marcos Satanowsky. Mayoría también había publicado en capítulos el libro “Operación Masacre”, en el que Walsh relató el fusilamiento de dirigentes peronistas en 1956.

1961 -THE BEATLES. La legendaria banda británica de pop rock The Beatles actúa por primera vez en The Cavern Club de la ciudad inglesa de Liverpool, recinto donde realizará un total de 292 recitales hasta 1963.

1981 - BILL HALEY. Muere en la ciudad de Harlingen (Texas, EEUU), a la edad de 55 años, el músico estadounidense Bill Haley (William John Clifton Haley), impulsor y primera gran figura del rock and roll en los años 50 con su banda Bill Haley y sus Cometas. Vendió más de 25 millones de discos.

2001 - REINALDO MERLO. El exfutbolista Reinaldo “Mostaza” Merlo debuta como director técnico de Racing Club. Fue en la derrota como local por 1-0 ante Talleres de Córdoba. El equipo de “Mostaza” ganaría el Torneo Apertura 2001 luego de 35 años sin títulos, razón por la que erigió una estatua en honor al técnico en el estadio “Cilindro de Avellaneda”.

2020 - PELÍCULA PARASITE. La película surcoreana Parasite (Parásitos), dirigida por Bong Joon-ho, gana cuatro premios Óscar y se convierte en la primera de habla no inglesa en ganar el premio principal de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

2024 - DÍA INTERNACIONAL DEL DENTISTA. Se recuerda a Santa Apolonia, una mujer cristiana de Alejandría que vivió en el siglo III. En ese momento el emperador Decio se dedicó a perseguir cristianos, entre ellos Apolonia, a quien torturaron rompiéndole los dientes con piedras y puntas de hierro caliente.