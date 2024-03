Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1906 - ASOCIACIÓN DE ARTISTAS DRAMÁTICOS Y LÍRICOS. Los actores argentinos se habían organizado con fines mutuales en 1906, con la creación de la Asociación de Artistas Dramáticos y Líricos Nacionales, la antecesora de su actual organización.

1919 - TEATRO ARGENTINO LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES. En 1919, se funda en el Teatro Argentino la Asociación Argentina de Actores que actualmente preside Alejandra Darín. La primera comisión directiva estuvo formada, entre otros, por Alberto Drames, Alfredo Lliri, Juan Mangiante, Félix Blanco, Carlos Perelli y Francisco Bastardi.

1937 - GERARDO SOFOVICH. Nace en Buenos Aires el productor, director, guionista, actor y conductor argentino con una extensa carrera que comenzó a comienzos de la década de 1960. En televisión dirigió populares ciclos como Operación Ja Ja, Polémica en el Bar y La Peluquería de Don Mateo y condujo los programas Las dos campanas y el clásico La noche del domingo. Un total de doce películas lo tuvieron como guionista, director o actor.

1975 - ANITA MARTÍNEZ. Nace en 1975 en Buenos Aires la actriz y comediante Anita Martínez, ganadora de los Premios Martín Fierro de 2008 y de 2010 por sus trabajos en Noche de Ronda, Showmatch y Animales Sueltos, respectivamente. En 2015 ganó un Premio Vos por su labor en teatro. Actuó en seis películas entre 2002 y 2018.

1968 - HORACIO DEMIÁN CIRO PERTUSI. Nace en Bahía Blanca el cantautor de rock Horacio Demián “Ciro” Pertusi, quien fue líder de la banda Ataque 77 entre 1987 y 2008. Dice la leyenda que Pertusi debe su apodo a la lección que rindió en el Colegio Lassalle de Buenos Aires titulada "Ciro, rey de los Persas", la única que aprobó en la escuela secundaria, a la que abandonó al segundo año de cursada, Ciro Pertusi lidera la banda Jauría.

1979 - CARLOS SEPPAQUERCIA. El delantero Carlos Seppaquercia marca en 1979, para Gimnasia y Esgrima de La Plata, el “gol más rápido” de la historia del fútbol argentino a los cinco segundos de un partido con Huracán. "Todos me recuerdan por ese gol contra Huracán, mi apellido se hizo famoso a partir de esos cinco segundos, pero pocos conocen todo lo que hubo detrás, una historia de vida y de esfuerzo", remarcó Seppaquercia, también ex delantero de River Plate, quien concluyó su carrera en 1985.

1996 - NINI MARSHALL. La actriz y guionista Niní Marshall fallece en Buenos Aires en 1996 a los 92 años. Ciudadana ilustre de Buenos Aires, Marina Esther Traveso, su verdadero nombre, comenzó en 1937 con el actor Juan Carlos Thorry un exitoso ciclo de radio con los personajes “Catita” y “Cándida”, que luego fueron llevados al cine. También triunfó en el teatro con la obra “Y se nos fue redepente”.

2012 - CHUCK BERRY. En 2012, fallece en su casa en Saint Louis, Misuri (EEUU) el compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, considerado padre del rock and roll. Tenía 90 años y entre su creaciones se destacan "Maybellene" de 1955, "Roll Over Beethoven" de 1956, "Rock and Roll Music" de 1957 y la inmortal "Johnny B. Goode" de 1958.

2024 - DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO. Se celebra el Día del Trabajador Telefónico en conmemoración de la fecha de 1948 en la que el gobierno de Juan Domingo Perón creó la estatal Empresa Mixta Telefónica Argentina al nacionalizar a la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, filial de la estadounidense International Telephone and Telegraph Corporation (ITT).

2024 - DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO. se celebra con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. A su vez, tiene como fin tratar las causas y síntomas de la falta de sueño.