Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1882 - JESSE JAMES. El famoso asaltante de bancos y trenes estadounidense Jesse James es asesinado de un disparo por la espalda efectuado por un miembro de su banda en la ciudad de Saint Joseph (Misuri, EEUU) cuando preparaba un nuevo asalto. El hecho fue narrado en el filme El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2006), dirigido por el cineasta neozelandés Andrew Dominik.

1895 - OSCAR WILDE. Comienza en Londres un juicio al escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, acusado de “sodomía y de grave indecencia" delito de la ley británica por el que fue condenado a dos años de trabajos forzados. El autor de la celebrada novela El retrato de Dorian Grey escribió en prisión el poema La balada de la cárcel de Reading.

1905 - BOCA JUNIORS. Un grupo de seis adolescentes hijos de inmigrantes italianos funda en el barrio porteño de La Boca al Club Atlético Boca Juniors, el único que disputó todas las temporadas de la era profesional de Primera División del fútbol argentino inaugurada en 1931. Lleva ganados 70 títulos oficiales.

1924 - MARLON BRANDO. Nace en la ciudad de Omaha (Nebraska, EEUU) el actor estadounidense Marlon Brando Jr, una de las grandes estrellas de Hollywood, quien se destacó por su labor en películas como On the Waterfront, El Padrino y Apocalypse now, entre otras.

1939 - JUAN DÍAZ. Nace en la ciudad bonaerense de Mercedes el actor Juan Díaz, popularmente conocido como "Cuchuflito", famoso por su labor en los programas televisivos La revista dislocada y Telecómicos. Filmó 15 películas.

1956 - MIGUEL BOSÉ. Nace en Ciudad de Panamá el músico, cantante y actor panameño Miguel Bosé (Luis Miguel González Bosé), quien grabó más de 20 álbumes de estudio y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo.

1961 - EDDIE MURPHY. Nace en el distrito neoyorquino de Brooklyn el actor, comediante y director de cine estadounidense Eddie Murphy (Edward Regan Murphy), famoso por su versatilidad al interpretar a múltiples personajes además del principal en varios filmes.

1990 - SARAH VAUGHAN. A la edad de 66 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) la cantante estadounidense Sarah Lois Vaughan, una de las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz.