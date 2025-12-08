Quini 6 entregó el premio más grande de su historia: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario

Finalmente, ocurrió la magia. Durante el sorteo del domingo un solo apostador apuntó los 6 números de la modalidad "Revancha" y se hizo el acreedor del pozo más grande entregado hasta ahora

El Quini 6 volvió a hacer historia este domingo al entregar el premio más alto desde su creación : más de $8.844.300.000, una cifra inédita que tuvo como único ganador a un apostador de la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

El millonario pozo se adjudicó en la modalidad Revancha , que venía acumulándose desde hacía semanas y finalmente tuvo un solo acertador. Los números favorecidos fueron: 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45.

Según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe, el ganador se llevó el monto completo, ya que en esta modalidad no se reparte el premio entre múltiples apostadores.

La apuesta fue realizada en una agencia de Reconquista, aunque por el momento no trascendieron más datos sobre el afortunado apostador, que automáticamente se convirtió en el mayor ganador en la historia del tradicional sorteo.

Con este resultado, el Quini 6 vuelve a ubicarse en el centro de la escena por la magnitud de sus premios y el creciente interés de los jugadores, especialmente en un contexto donde los pozos millonarios atraen cada vez más participación.

Las autoridades recordaron que todos los ganadores cuentan con asesoramiento oficial para realizar el cobro de forma segura y preservar su identidad si así lo desean.

El próximo sorteo ya tiene nuevas expectativas, aunque difícilmente pueda igualar el impacto del premio histórico que acaba de entregar.

Sorteo del Quini 6 del domingo 7 de diciembre

TRADICIONAL: 01 07 15 29 40 45 (Vacante)

LA SEGUNDA: 04 16 29 31 34 35 (Vacante)

REVANCHA: 05 15 25 33 40 45 (1 ganador: $8.844.372.126)

SIEMPRE SALE: 05 14 17 29 33 43 (70 ganadores c/5 aciertos: $5.154.579)

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.