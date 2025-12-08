Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 8 de diciembre

8 de diciembre 2025 · 07:35hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del lunes 8 de diciembre

Aries (21/3 – 19/4)

La semana te empuja a tomar decisiones rápidas, pero deberás evitar impulsos. En lo laboral llegan novedades que activan tu energía. En el amor, momentos intensos y aclaración de sentimientos.

Tauro (20/4 – 20/5)

Días ideales para ordenar cuentas y cerrar temas pendientes. La estabilidad emocional mejora hacia el jueves. Un encuentro o mensaje inesperado abre una puerta nueva.

Géminis (21/5 – 20/6)

La comunicación fluye y te permite resolver malentendidos. Proyectos frenados vuelven a tomar ritmo. En el amor, más claridad y decisiones que te acercan a alguien especial.

Cáncer (21/6 – 22/7)

Semana de introspección: necesitas bajar un cambio para ordenar tus prioridades. En el trabajo aparece una oportunidad que te dará más seguridad. En el amor, más conexión afectiva.

Leo (23/7 – 22/8)

Tu creatividad explota esta semana. En lo personal, es buen momento para animarte a cambios estéticos o nuevos hábitos. Un plan con amigos te devuelve entusiasmo.

Virgo (23/8 – 22/9)

Semana de avances lentos pero firmes. Una conversación importante despeja dudas. En el amor, más compromiso y demostraciones que fortalecen vínculos.

Libra (23/9 – 22/10)

Volvés a equilibrarte emocionalmente. En el trabajo surgirán alianzas que te favorecen. En lo personal, un gesto de alguien cercano te da paz y motivación.

Escorpio (23/10 – 21/11)

Vas a estar más intuitivo que nunca. La semana favorece decisiones profundas. En el amor, pasión y claridad. En lo económico, cuidado con gastos impulsivos.

Sagitario (22/11 – 21/12)

Tu energía sube y te impulsa a hacer planes para el 2025. Oportunidades laborales te sorprenden. En el amor, mayor conexión y diálogo sincero.

Capricornio (22/12 – 19/1)

Semana ideal para enfocarte en metas profesionales. Un logro te motiva para cerrar el año con fuerza. En lo afectivo, paciencia: alguien necesita tiempo.

Acuario (20/1 – 18/2)

Se despierta tu lado creativo y social. Reencuentros y charlas que renuevan vínculos. En lo laboral, una idea tuya llama la atención de alguien importante.

Piscis (19/2 – 20/3)

Semana sensible, pero positiva. Recuperás energía y claridad. En el amor, momentos románticos y decisiones que fortalecen la relación. Buenas noticias económicas hacia el fin de semana.

