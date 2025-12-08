Qué adornos no pueden faltar en el arbolito de Navidad para tener un año próspero

El árbol de Navidad es una tradición que se sigue en todo el mundo, es decorado con un conjunto de adornos y cada uno tiene un significado, por lo cual si se quiere tener un año en el que el amor, la prosperidad, la mejora económica y el éxito sean los protagonistas debemos colocar diferentes elementos.

El armado del árbol debe realizarse el 8 de diciembre y, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, una de las cosas que podemos poner es una barrita de canela con una cinta roja, un adorno que es para tener amor y prosperidad, mientras que también se debe colocar un muérdago que simboliza prosperidad, unión, felicidad y purificación en el hogar.

En cuanto a las esferas de Navidad, las de colores simbolizan alegría, abundancia y prosperidad en los tiempos venideros y las mismas representan las manzanas que se colgaban antiguamente en los árboles sagrados con el fin de que regresaran los espíritus de la naturaleza y la fecundidad de la Tierra.

También deben colocarse en el árbol campanas, las cuales se emplean para representar el mensaje de alegría que trae consigo la llegada de la Navidad y piñas debido a que representan un signo de esperanza e inmortalidad. Generalmente, son pintadas con destellos de color plateado o dorado y se colocan tanto en los árboles navideños como en las coronas de Navidad.

En cuanto a las luces, ya sean blancas o de colores, son un adorno infaltable porque simboliza el momento en que la Virgen María dio a luz al Niño Jesús en el pesebre bajo la luz de una vela. De ahí, que hoy en día los árboles navideños llamen la atención de las personas por sus luces brillantes.

Otros adornos infaltables en el árbol de Navidad

La decoración del árbol de Navidad fue una tradición que atraviesa culturas y religiones, con adornos que no solo embellecen el espacio, sino que también tienen un profundo simbolismo y los siguientes son los que no pueden faltar: