San Lorenzo quiere estirar su gran momento ante Argentino (J)

San Lorenzo, que viene de vencer a Unión, será local de Argentino de Junín, este lunes, desde las 20.05, en el Roberto Pando, por la Liga Nacional.

La acción de la Liga Nacional continúa este lunes por la noche con uno de los duelos atractivos de la jornada: San Lorenzo y Argentino de Junín se enfrentarán desde las 20.05 en el Polideportivo Roberto Pando, en un partido que será televisado por DSports y que contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Julio Dinamarca.

El conjunto de Boedo llega con la confianza elevada tras su victoria ante Unión, en su retorno oficial tras el receso. En aquel partido, San Lorenzo debió remar desde atrás, sufrir en la primera mitad y reacomodar su funcionamiento en el complemento, pero terminó imponiéndose 80-75 en tiempo suplementario gracias a una noche brillante de Facundo Rutenberg , autor de 24 puntos y gran figura en un equipo que aún no puede contar con todo su plantel debido a varias lesiones.

Con ese triunfo, el Ciclón —que atraviesa una temporada irregular— se ubica 15°, con un registro de 4 victorias y 8 derrotas, e intentará acercarse al lote del medio para comenzar a recuperar terreno en la tabla.

Argentino busca cortar una racha preocupante

Del otro lado, Argentino llega en un momento complejo: acumula cinco derrotas consecutivas y continúa en el fondo de la tabla, con apenas 1-11 en su récord. La llegada de Adrián Capelli como nuevo entrenador todavía no pudo cambiar la dinámica, y en su última presentación el Turco cayó duramente ante Boca por 116-83 en La Bombonerita.

El equipo juninense necesita reaccionar cuanto antes para salir del último puesto y recuperar confianza, aunque sabe que el Pando no es una cancha sencilla para intentarlo.

Un historial ampliamente favorable al local

San Lorenzo y Argentino se enfrentaron 24 veces, con un claro dominio azulgrana: 17 triunfos del Ciclón contra 7 del equipo juninense.

En un escenario siempre exigente y con dos realidades muy distintas, el duelo promete intensidad y dramatismo: San Lorenzo quiere afianzarse y Argentino busca un punto de partida para cambiar su rumbo.

SAN LORENZO – ARGENTINO

Hora: 20.05

TV: DSports

Estadio: Polideportivo Roberto Pando

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Julio Dinamarca.