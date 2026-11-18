El juez federal de Reconquista dejará su cargo a partir del 1° de diciembre para incorporarse al máximo tribunal provincial, en reemplazo de Rafael Gutiérrez. La designación fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde , quien desde el próximo 1° de diciembre se incorporará a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe . El magistrado ocupará la vacante que dejará Rafael Gutiérrez , tras su jubilación.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1379/2026 , publicado este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación. La disposición lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

De esta manera, quedó oficializada la salida de Alurralde del Poder Judicial de la Nación, luego de 18 años de trayectoria como juez federal en Reconquista. Su incorporación al máximo tribunal santafesino tendrá, además, un significado institucional: será el primer magistrado proveniente del norte de la provincia en integrar la Corte.

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La renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

La llegada de Aldo Alurralde se enmarca en el proceso de renovación de la Corte Suprema provincial, que tendrá dos nuevas incorporaciones a partir de diciembre, cuando se hagan efectivas las jubilaciones de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

La otra vacante será ocupada por Jorgelina Genghini, abogada rosarina y exjueza de Faltas. Ambos reemplazos cuentan con el aval legislativo y las designaciones correspondientes del Ejecutivo provincial.

En el caso de Alurralde, su pliego obtuvo el acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero, con 56 votos afirmativos, uno en contra y nueve abstenciones. En esa misma sesión también recibieron aprobación los nombramientos de Genghini y Diego Maciel.

Con estas incorporaciones, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe quedará integrada por siete miembros: Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

El tribunal deberá tomarles juramento a los nuevos integrantes para completar el proceso de incorporación al máximo órgano judicial de la provincia.