El procedimiento policial se inició a partir de una denuncia por amenazas en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe. La mujer escapó en su auto y se dirigió a su vivienda. Cuando llegaron los policías, entregó por una ventana una pistola calibre 9 milímetros con el cargador completo y una caja con otras 40 municiones

Este martes por la tarde, un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre un presunto hecho de amenazas en la vía pública , en la esquina de peatonal San Martín y calle Tucumán, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.

A partir de la denuncia, los operadores del 911 enviaron al lugar a efectivos del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe , quienes identificaron a la mujer involucrada a partir de intervenciones policiales anteriores.

La situación derivó en un procedimiento en la vivienda de la sospechosa, ubicada en pasaje Larramendi al 2600, donde finalmente fue aprehendida. Allí, los uniformados secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, con el cargador completo, y una caja con otras 40 municiones del mismo calibre, elementos considerados armas y proyectiles de guerra.

El arma de guerra y las 40 municiones secuestradas

Tras identificar a la mujer, los policías se dirigieron hasta su domicilio. Al advertir la presencia de los uniformados, la sospechosa ingresó al inmueble y se negó inicialmente a dialogar con ellos.

Luego de las consultas y coordinaciones correspondientes, depuso su actitud y entregó por una ventana una pistola calibre 9 milímetros, que tenía el cargador completo de municiones. Además, hizo entrega de una caja con otras 40 balas del mismo calibre.

Durante las diligencias, los efectivos también secuestraron de manera preventiva un automóvil Citroën DS3 blanco, que estaría vinculado con la investigación.

En la continuidad del procedimiento, los efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a la mujer, de 49 años, y trasladaron las actuaciones y los elementos secuestrados a la Comisaría 2.ª de la Unidad Regional I, departamento La Capital, de la Policía de Santa Fe.

La intervención de la Fiscalía

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que la mujer continuara privada de su libertad, que fuera trasladada para una revisión médica en Medicina Legal y que, una vez identificada, quedara alojada en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó que la pistola 9 milímetros, las 40 municiones y el automóvil permanecieran secuestrados.

La atribución delictiva provisoria quedó encuadrada en los delitos de amenazas y tenencia indebida de arma y munición de guerra.