Colón dio a conocer los detalles para el partido de este sábado a las 17.30 en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido.

Colón empezó a preparar también todo lo relacionado con la presencia de sus hinchas para el compromiso de este sábado frente a Deportivo Morón. En la previa del partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, la institución informó los valores de las entradas, las modalidades para adquirirlas y las condiciones de ingreso al estadio Brigadier López.

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El encuentro se disputará desde las 17.30 y será determinante para las aspiraciones del equipo de Iván Delfino, que buscará hacerse fuerte en Santa Fe para dar el primer paso hacia las semifinales. Para acompañar al equipo, los socios deberán adquirir un bono de $10.000, mientras que también se establecieron diferentes valores de acuerdo con la ubicación y la condición de abonado o no socio.

Cómo comprar el bono para Colón-Morón

La institución habilitó dos alternativas para conseguir el bono. La primera es presencial, en la sede del club, presentando el carnet físico. La atención será de lunes a viernes, de 9 a 17, y los sábados, de 9 a 12.

La segunda posibilidad es realizar el trámite de manera online, a través de la plataforma oficial de venta de entradas: colon.boleteriavip.com.ar.

Bono vs. Deportivo Morón



Podés adquirir tu bono de dos maneras:



1 Presencialmente, presentando tu carnet físico en la sede del club:

• Lunes a viernes de 9 a 17 h

• Sábados de 9 a 12 h



2 De forma online a través del siguiente enlace: https://t.co/Ku7pHxCcL9



Al… pic.twitter.com/i3Wkw8ivih — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 17, 2026

Al momento de realizar la operación, cada hincha deberá seleccionar su ubicación habitual. En el caso de los abonados, tendrá que elegir la opción correspondiente a esa condición.

Cuánto cuestan las entradas y el bono

Los valores informados por Colón para el encuentro ante Deportivo Morón son los siguientes:

Populares

- Socios: $10.000 (bono).

Platea Este, Norte Alta y Sur Alta

-Abonados: $10.000.

-Socios sin abono: $25.000 (entrada de $15.000 más bono de $10.000).

-No socios: $50.000 (entrada de $40.000 más bono de $10.000).

Platea Oeste

-Abonados: $10.000.

-Socios sin abono: $35.000 (entrada de $25.000 más bono de $10.000).

-No socios: $70.000 (entrada de $60.000 más bono de $10.000).

Palcos

-Abonados: $10.000.

-Socios sin abono: $65.000 (entrada de $55.000 más bono de $10.000).

-No socios: $110.000 (entrada de $100.000 más bono de $10.000).

Desde la institución también aclararon que los socios infantiles, de 0 a 12 años, y los vitalicios no deberán abonar el bono.

El beneficio para los socios de Colón que quieran invitar

Otro de los puntos importantes del anuncio tiene que ver con un beneficio que se mantiene para los asociados: cada socio o socia podrá invitar gratuitamente a un menor de 12 años o a una persona mayor de 65.

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Para acceder a ese derecho, será necesario acreditar previamente al invitado mediante el siguiente enlace: colon.boleteriavip.com.ar/socios/habilit, completando los datos solicitados.

De esta manera, Colón dejó establecidos los aspectos organizativos para una nueva presentación en el Brigadier López, donde buscará contar con un importante acompañamiento de su gente. El objetivo deportivo será conseguir un resultado positivo ante Morón y comenzar con ventaja la serie que definirá el pasaje a las semifinales del Reducido.