Colón y Morón chocaron seis veces en las tres últimas temporadas. Se viene un mano a mano, de ida y vuelta, decisivo por llegar a semifinales del Reducido.

Desde que perdió la categoría en 2023 y comenzó a transitar la Primera Nacional en 2024, Colón construyó un historial reciente favorable frente a Deportivo Morón, aunque los últimos enfrentamientos marcaron un cambio de tendencia. Coincidieron en la fase de grupos en las tres temporadas.

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En la previa del partido de este sábado, desde las 17.30, por la ida de los cuartos de final del Reducido, el Sabalero buscará torcer una racha que tuvo al Gallito como ganador en los dos cruces de la temporada 2026.

El frente a frente entre Colón y Morón en 2024

En 2024, el equipo santafesino se quedó con los dos enfrentamientos. El primero fue el 13 de abril, por la fecha 11, en el Nuevo Francisco Urbano. En una noche lluviosa, el conjunto conducido por Iván Delfino ganó 2-0, con goles de Brahian Guille e Ignacio Lago. De los futbolistas que hoy integran el plantel, fueron titulares Facundo Castet e Ignacio Lago, mientras que Tomás Giménez ocupó un lugar entre los suplentes.

La revancha llegó el 1 de septiembre, por la fecha 30, en el Brigadier López. Esta vez con Rodolfo De Paoli como entrenador, Colón se impuso 1-0 gracias a un tanto de Nicolás Talpone a los 40 minutos del segundo tiempo.

Castet fue el único titular de aquel encuentro que continúa en el plantel. Lago se encontraba en plena recuperación de la grave lesión de rodilla que había sufrido, mientras que Giménez volvió a estar entre los relevos.

El cara a cara de Colón y Morón en 2025

El panorama cambió en 2025. El 7 de junio, por la fecha 15, Morón se hizo fuerte en su estadio y ganó 1-0 con un gol de Fabricio Sanguinetto, a los 31 minutos de la primera etapa. En Colón fueron titulares Nicolás Thaller, Castet e Ignacio Lago, mientras que Giménez y Zahir Yunis estuvieron en el banco de suplentes.

En la segunda rueda, el 21 de septiembre, no hubo diferencias en Santa Fe: igualaron 0-0 en el Brigadier López. Giménez, Thaller, Castet e Ignacio Lago fueron titulares, al igual que Zahir Ibarra, quien actualmente también forma parte del plantel.

Entre los suplentes estuvo Tomás Paredes, otro de los futbolistas que continúa en el club.

Los enfrentamientos entre Colón y Morón en 2026

La temporada actual terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto bonaerense. En la fecha 10, en el Nuevo Francisco Urbano, el equipo de Walter Otta ganó 2-0 con tantos de Franco Fagúndez, a los 19 minutos del primer tiempo, y Ezequiel Bulacio, apenas comenzado el complemento. Además, Colón sufrió la expulsión de Matías Muñoz a los 36 minutos de la etapa inicial.

El último antecedente se registró el 5 de septiembre, por la fecha 28, en el Brigadier López. Morón volvió a ganar por 2-1, con goles de Mateo Levato, a los 41 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Berterame, en el segundo minuto adicionado de esa etapa.

Alan Bonansea descontó a los siete minutos del complemento. Aquella caída significó, además, la última derrota de Colón en condición de local.

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Así, el historial desde el descenso del Sabalero muestra dos victorias rojinegras en 2024, un triunfo de Morón y un empate en 2025, y dos éxitos del Gallito en la fase regular de 2026. Colón tendrá ahora un nuevo desafío ante un rival que lo venció en los dos cruces más recientes, en una serie eliminatoria en la que buscará recuperar aquella fortaleza que había exhibido en los primeros enfrentamientos.