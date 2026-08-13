Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó 2,2% durante el mes y acumuló una suba interanual del 36,1%. Para el mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $708.016 y marcó el umbral de la indigencia.

Canasta Básica Total: Una familia de cuatro necesitó $1.564.716 en julio para no ser pobre.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y superar así la línea de pobreza, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

El cálculo corresponde a un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años. El valor de la CBT registró un incremento del 2,2% respecto de junio y acumuló una suba del 36,1% en los últimos doce meses .

El dato refleja el aumento que continúa registrando el costo de vida de los hogares argentinos y se conoce después de que el organismo estadístico informara que la inflación de julio fue del 2,1%, con una variación interanual del 33,8%.

Cuánto necesitó una familia para no ser indigente

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, también aumentó durante julio.

Para la misma familia de cuatro integrantes, el costo de los alimentos y las cantidades necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales alcanzó los $708.016.

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La CBA registró una suba mensual del 2,6%, mientras que en la comparación interanual aumentó 37,4%. En los primeros siete meses del año, en tanto, acumuló un incremento del 20,1%.

De esta manera, un hogar que no logró reunir ese monto durante julio quedó por debajo de la línea de indigencia establecida por el organismo.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El informe del INDEC también detalló los valores de las canastas de acuerdo con la composición de los hogares.

Para una familia de tres integrantes, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.245.696 durante julio.

En un hogar de cuatro integrantes, el monto necesario fue de $1.564.716, mientras que una familia de cinco integrantes necesitó reunir $1.645.737 para superar la línea de pobreza.

En tanto, para un adulto equivalente, el valor de la línea de pobreza quedó establecido en $506.381.

En el caso de la indigencia, la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $229.131.

Qué miden la Canasta Básica Alimentaria y la Total

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y las cantidades necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales de referencia establecidos por el INDEC.

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios considerados necesarios para el funcionamiento habitual de un hogar.

Por eso, mientras la CBA establece el umbral utilizado para determinar la indigencia, la CBT determina la denominada línea de pobreza.

Los nuevos valores se conocen en un contexto en el que los precios continúan condicionando el poder adquisitivo de las familias. En julio, el índice de precios al consumidor registró una suba del 2,1%, aunque el aumento de las canastas básicas fue superior en términos mensuales e interanuales.