Uno Santa Fe | Información General | familia

Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó 2,2% durante el mes y acumuló una suba interanual del 36,1%. Para el mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $708.016 y marcó el umbral de la indigencia.

13 de agosto 2026 · 20:29hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Canasta Básica Total: Una familia de cuatro necesitó $1.564.716 en julio para no ser pobre.

Canasta Básica Total: Una familia de cuatro necesitó $1.564.716 en julio para no ser pobre.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y superar así la línea de pobreza, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El cálculo corresponde a un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años. El valor de la CBT registró un incremento del 2,2% respecto de junio y acumuló una suba del 36,1% en los últimos doce meses.

El dato refleja el aumento que continúa registrando el costo de vida de los hogares argentinos y se conoce después de que el organismo estadístico informara que la inflación de julio fue del 2,1%, con una variación interanual del 33,8%.

Cuánto necesitó una familia para no ser indigente

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, también aumentó durante julio.

Para la misma familia de cuatro integrantes, el costo de los alimentos y las cantidades necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales alcanzó los $708.016.

LEER MÁS: La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a subir tras tres meses de desaceleración

La CBA registró una suba mensual del 2,6%, mientras que en la comparación interanual aumentó 37,4%. En los primeros siete meses del año, en tanto, acumuló un incremento del 20,1%.

De esta manera, un hogar que no logró reunir ese monto durante julio quedó por debajo de la línea de indigencia establecida por el organismo.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El informe del INDEC también detalló los valores de las canastas de acuerdo con la composición de los hogares.

Para una familia de tres integrantes, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.245.696 durante julio.

En un hogar de cuatro integrantes, el monto necesario fue de $1.564.716, mientras que una familia de cinco integrantes necesitó reunir $1.645.737 para superar la línea de pobreza.

En tanto, para un adulto equivalente, el valor de la línea de pobreza quedó establecido en $506.381.

En el caso de la indigencia, la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $229.131.

Qué miden la Canasta Básica Alimentaria y la Total

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y las cantidades necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales de referencia establecidos por el INDEC.

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios no alimentarios considerados necesarios para el funcionamiento habitual de un hogar.

Por eso, mientras la CBA establece el umbral utilizado para determinar la indigencia, la CBT determina la denominada línea de pobreza.

Los nuevos valores se conocen en un contexto en el que los precios continúan condicionando el poder adquisitivo de las familias. En julio, el índice de precios al consumidor registró una suba del 2,1%, aunque el aumento de las canastas básicas fue superior en términos mensuales e interanuales.

familia julio pobreza hogar
Noticias relacionadas
Día Internacional del Zurdo: celebrando el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a la familia de Tomi, que junta fondos para el tratamiento de su hijo

Detuvieron al falso neurocirujano que estafó a una familia que junta fondos para el tratamiento de su hijo

El Indec dará a conocer la inflación de julio: qué puede llevar al IPC por encima de 2%

El Indec dará a conocer la inflación de julio: qué puede llevar al IPC por encima de 2%

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

El Changuito Exequiel Zeballos, encaminado a salir de Boca

El Changuito Exequiel Zeballos, encaminado a salir de Boca

Pullaro en Chile: Queremos transformar a Santa Fe en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo

Pullaro en Chile: "Queremos transformar a Santa Fe en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo"

Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Último Momento
El Changuito Exequiel Zeballos, encaminado a salir de Boca

El Changuito Exequiel Zeballos, encaminado a salir de Boca

Pullaro en Chile: Queremos transformar a Santa Fe en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo

Pullaro en Chile: "Queremos transformar a Santa Fe en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo"

Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1.564.000 en julio para no caer bajo la línea de pobreza

Clara García valoró la sanción de la emergencia hídrica por El Niño: Queremos prevenir y actuar sin demoras

Clara García valoró la sanción de la emergencia hídrica por El Niño: "Queremos prevenir y actuar sin demoras"

El reclamo por el Seom de Bº Candioti Sur se trasladó al Puerto: denuncian dársenas sobre veredas y costos superiores a $300.000 por mes

El reclamo por el Seom de Bº Candioti Sur se trasladó al Puerto: denuncian dársenas sobre veredas y costos superiores a $300.000 por mes

Ovación
Se presentó en el puerto local la gran final del Apertura José Luis Burtovoy

Se presentó en el puerto local la gran final del Apertura José Luis Burtovoy

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Encuentro Unionista y una consigna clara El futuro de Unión se construye desde hoy

Encuentro Unionista y una consigna clara "El futuro de Unión se construye desde hoy"

Donar el 15% a las inferiores de Unión era lo mínimo que podía hacer

"Donar el 15% a las inferiores de Unión era lo mínimo que podía hacer"

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las sanciones tras la última fecha del Clausura

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"