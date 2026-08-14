14 de agosto 2026

14 de agosto 2026 · 07:18hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 14 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El horóscopo diario

Amor: La estabilidad emocional te permite hablar de planes a futuro con mayor claridad.

Trabajo: Jornada ideal para ordenar finanzas y revisar presupuestos antes del fin de semana.

Salud: Atención a las molestias cervicales; procurá mantener una buena postura.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Tu carisma estará en su punto máximo; ideal para citas o salidas con amigos.

Trabajo: Surgen ideas creativas para proyectos que venían estancados. Compartilas con tu equipo.

Salud: Desconectá de las pantallas al final del día para garantizar un buen descanso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Buscarás refugio en tu entorno íntimo. Un espacio de contención afectiva te hará muy bien.

Trabajo: No te sobrecargues con tareas ajenas. Priorizá lo tuyo para no salir exhausto.

Salud: Mantener una alimentación liviana por la noche te ayudará a dormir mejor.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: La comunicación fluye con soltura; buen momento para aclarar viejos malos entendidos.

Trabajo: Recibirás un reconocimiento o comentario positivo por tu desempeño reciente.

Salud: Excelente energía vital; aprovechá para salir a caminar al aire libre.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Dejá de analizar cada detalle y permitite disfrutar del momento sin tantas expectativas.

Trabajo: La organización será tu mejor aliada para cerrar asuntos administrativos pendientes.

Salud: Meditar o hacer ejercicios de respiración te servirá para bajar el estrés.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: El tránsito astral favorece el romance y las reconciliaciones.

Trabajo: Buen día para tomar decisiones importantes que venías postergando.

Salud: Escuchá las señales de tu cuerpo y regalate un momento de relajación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Tu intuición estará afilada para detectar lo que le pasa a quien tenés al lado.

Trabajo: Mantener la discreción en el ámbito laboral te evitará quedar en el medio de conflictos.

Salud: Canalizá la intensidad emocional a través del arte o la lectura.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Buen clima para compartir charlas profundas y planificar escapadas de fin de semana.

Trabajo: Aparecen oportunidades de colaborar en nuevos grupos o proyectos transversales.

Salud: Cuida tus articulaciones y realizá estiramientos antes de empezar el día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: Demostrar empatía fortalecerá las relaciones que más valorás.

Trabajo: Tu perseverancia rinde frutos; se concretan negociaciones o acuerdos esperados.

Salud: Procurá separar las preocupaciones profesionales del tiempo libre.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Propuestas imprevistas romperán con la rutina e impulsarán tu fin de semana.

Trabajo: Tu visión innovadora resolverá un problema operativo que trababa a la jornada.

Salud: Mantenete hidratado a lo largo de todo el día para evitar fatiga.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)