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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 14 de agosto

14 de agosto 2026 · 07:18hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del viernes 14 de agosto de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Amor: Un gesto inesperado de tu pareja o alguien cercano renovará la confianza en el vínculo.
  • Trabajo: Cerrás la semana con objetivos cumplidos. Evitá engancharte en discusiones de último momento.
  • Salud: Buen momento para descargar tensiones acumuladas haciendo actividad física.
El horóscopo diario

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Amor: La estabilidad emocional te permite hablar de planes a futuro con mayor claridad.
  • Trabajo: Jornada ideal para ordenar finanzas y revisar presupuestos antes del fin de semana.
  • Salud: Atención a las molestias cervicales; procurá mantener una buena postura.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Amor: Tu carisma estará en su punto máximo; ideal para citas o salidas con amigos.
  • Trabajo: Surgen ideas creativas para proyectos que venían estancados. Compartilas con tu equipo.
  • Salud: Desconectá de las pantallas al final del día para garantizar un buen descanso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor: Buscarás refugio en tu entorno íntimo. Un espacio de contención afectiva te hará muy bien.
  • Trabajo: No te sobrecargues con tareas ajenas. Priorizá lo tuyo para no salir exhausto.
  • Salud: Mantener una alimentación liviana por la noche te ayudará a dormir mejor.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor: La comunicación fluye con soltura; buen momento para aclarar viejos malos entendidos.
  • Trabajo: Recibirás un reconocimiento o comentario positivo por tu desempeño reciente.
  • Salud: Excelente energía vital; aprovechá para salir a caminar al aire libre.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Amor: Dejá de analizar cada detalle y permitite disfrutar del momento sin tantas expectativas.
  • Trabajo: La organización será tu mejor aliada para cerrar asuntos administrativos pendientes.
  • Salud: Meditar o hacer ejercicios de respiración te servirá para bajar el estrés.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor: El tránsito astral favorece el romance y las reconciliaciones.
  • Trabajo: Buen día para tomar decisiones importantes que venías postergando.
  • Salud: Escuchá las señales de tu cuerpo y regalate un momento de relajación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor: Tu intuición estará afilada para detectar lo que le pasa a quien tenés al lado.
  • Trabajo: Mantener la discreción en el ámbito laboral te evitará quedar en el medio de conflictos.
  • Salud: Canalizá la intensidad emocional a través del arte o la lectura.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor: Buen clima para compartir charlas profundas y planificar escapadas de fin de semana.
  • Trabajo: Aparecen oportunidades de colaborar en nuevos grupos o proyectos transversales.
  • Salud: Cuida tus articulaciones y realizá estiramientos antes de empezar el día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Amor: Demostrar empatía fortalecerá las relaciones que más valorás.
  • Trabajo: Tu perseverancia rinde frutos; se concretan negociaciones o acuerdos esperados.
  • Salud: Procurá separar las preocupaciones profesionales del tiempo libre.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Amor: Propuestas imprevistas romperán con la rutina e impulsarán tu fin de semana.
  • Trabajo: Tu visión innovadora resolverá un problema operativo que trababa a la jornada.
  • Salud: Mantenete hidratado a lo largo de todo el día para evitar fatiga.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor: Conectarás con tus emociones desde un lugar sereno y constructivo.
  • Trabajo: Confiá en tus corazonadas a la hora de resolver imprevistos en las últimas horas del día.
  • Salud: Priorizá el descanso reparador para arrancar el sábado con energía renovada.

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