Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Cada 13 de agosto se busca concienciar sobre los desafíos cotidianos que enfrentan las personas zurdas y destacar su impacto en la sociedad

Día Internacional del Zurdo: celebrando el talento en un mundo pensado para diestros

El Día Internacional del Zurdo se celebra cada 13 de agosto. La fecha busca visibilizar los retos de ser zurdo en un mundo hecho para diestros , romper mitos y celebrar la diversidad del 10% de la población mundial que usa la mano izquierda.

Aunque representan aproximadamente el diez por ciento de la población mundial , los zurdos han tenido que adaptarse históricamente a herramientas, objetos y espacios diseñados para la mayoría diestra . Esta jornada rinde homenaje a su versatilidad, promueve la inclusión y derriba viejos mitos , recordando que la diversidad en la forma de interactuar con el entorno enriquece a la humanidad.

Jose Busiemi

Un origen impulsado por la reivindicación a la diversidad

La fecha fue instaurada en 1976 por la Left-Handers International en Topeka, Kansas (Estados Unidos), con el objetivo de visibilizar las dificultades de un entorno estructurado casi en su totalidad para diestros: desde tijeras y cuadernos espiralados hasta herramientas industriales y bancas escolares.

Más allá de las incomodidades prácticas, la jornada busca desmontar estigmas históricos. Durante siglos, el uso de la mano izquierda estuvo asociado a prejuicios lingüísticos y culturales –términos como "siniestro" provienen del latín para referirse al lado izquierdo–, lo que llevó a que muchas generaciones fueran forzadas a reeducar su lateralidad.

Mentes y talentos que dejaron marca

A lo largo de la historia, personas zurdas han encabezado transformaciones fundamentales en la ciencia, el arte, el deporte y la política:

Ciencia y pensamiento

Albert Einstein: aunque existen debates sobre su lateralidad exacta, su nombre suele figurar en los registros de mentes brillantes zurdas o ambidiestras.

Marie Curie: la célebre física y química, doble ganadora del Premio Nobel.

Isaac Newton: el genial físico e intelectual inglés que formuló la ley de la gravitación universal.

Arte y creatividad

Leonardo da Vinci: genio renacentista que escribía e ilustraba de izquierda a derecha (escritura especular).

Paul McCartney: ícono de The Beatles, famoso por adaptar la postura de su bajo para tocar con la mano izquierda.

Jimi Hendrix: revolucionó la guitarra eléctrica invirtiendo instrumentos para diestros.

Ludwig van Beethoven: gran parte de sus biógrafos e historiadores confirman su lateralidad izquierda.

Deporte de élite

Lionel Messi y Diego Maradona: dos de los máximos exponentes de la historia del fútbol mundial, cuyo dominio de la pierna izquierda transformó el deporte.

Manu Ginóbili: una figura del básquet de Argentina

una figura del básquet de Argentina Rafael Nadal: aunque es diestro para escribir, compite en el tenis profesional con la mano izquierda por sugerencia técnica de su entorno temprano, lo que le dio una ventaja táctica decisiva.

Liderazgo y sociedad

Barack Obama y Bill Clinton: dos de los varios presidentes de Estados Unidos que han compartido esta característica en las últimas décadas.

Keanu Reeves y Julia Roberts: destacadas referencias del cine internacional.

La neurociencia detrás de la zurdera

El origen de la zurdera reside en la dominancia del hemisferio cerebral derecho, que controla la motricidad del lado izquierdo del cuerpo. La genética juega un rol clave, aunque no determinante: si ambos padres son zurdos, la probabilidad de que un hijo lo sea ronda el 26%, mientras que si ambos son diestros, la probabilidad desciende a 9%.

Hoy, el Día Internacional del Zurdo celebra esa singularidad de 10% de la población mundial, recordando la importancia del diseño inclusivo en todos los ámbitos cotidianos.