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El gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: de cuánto serán los aranceles

El Ministerio de Salud de la Nación modificó los valores del nomenclador y mantiene un beneficio adicional para quienes viven en la Patagonia

18 de septiembre 2026 · 11:01hs
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La resolución 3487/2026 fue publicada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La resolución 3487/2026 fue publicada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este viernes una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La medida rige a partir de este mes y establece una suba del 1,7% en los valores reconocidos por el sistema.

La resolución 3487/2026, publicada en el Boletín Oficial, toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto para modificar los importes correspondientes a las distintas prestaciones.

El ajuste comprende servicios de centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias, rehabilitación, formación laboral y transporte, entre otras actividades definidas dentro del nomenclador.

La resolución también mantiene un componente específico para la zona patagónica. Las personas beneficiarias que residan en las provincias de la región continuarán con el adicional del 20% sobre el arancel básico, correspondiente al concepto de zona desfavorable.

Aranceles por discapacidad: ¿cuánto aumentan en septiembre?

La actualización de septiembre toma como base los valores establecidos por la resolución 2775/2026, que había fijado los aranceles correspondientes a agosto con una suba del 2,1%, calculada a partir del IPC de julio.

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció tres categorías de valores (A, B y C) para diferentes prestaciones, además de una categoría única para servicios específicos.

En la categoría A, el Centro de Día con jornada doble tendrá un arancel de $1.120.292,68, mientras que la jornada simple llegará a $595.990,93.

Para los Centros Educativos Terapéuticos de jornada doble, el valor será de $1.258.436,01 y para la jornada simple alcanzará $687.261,23.

En la categoría B, el Centro de Día de jornada doble tendrá un arancel de $940.993,17 y el de jornada simple llegará a $501.483,70. El Centro Educativo Terapéutico de jornada doble se ubicará en $1.056.551,78 y el de jornada simple en $576.828,99.

En la categoría C, el Centro de Día de jornada doble tendrá un valor de $716.517,21 y el de jornada simple, $382.159,19. Para los Centros Educativos Terapéuticos, los importes serán de $805.995,13 para la doble jornada y $440.463,31 para la simple.

Nuevos valores para hogares y residencias

Los servicios de hogar concentran algunos de los importes mensuales más elevados del nomenclador.

En la categoría A, el hogar permanente tendrá un valor de $2.107.238,43. El hogar permanente con Centro de Día alcanzará $3.276.799,92, mientras que el hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico llegará a $3.421.018,65.

El hogar con Centro Educativo Terapéutico de lunes a viernes tendrá un arancel de $2.945.406,21.

En la categoría B, el hogar permanente se ubicará en $1.769.518,10 y el servicio de lunes a viernes en $1.371.300,23. Los hogares permanentes con Centro de Día y con Centro Educativo Terapéutico tendrán valores de $2.751.894,88 y $2.872.535,53, respectivamente.

En la categoría C, el hogar permanente llegará a $1.407.283,83, mientras que el servicio de lunes a viernes tendrá un monto de $1.092.280,66. Las modalidades con Centro de Día y con Centro Educativo Terapéutico quedarán en $2.155.312,53 y $2.248.725,48.

Las residencias también recibirán la actualización. En la categoría A, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.372.457,95 y la modalidad de lunes a viernes llegará a $1.119.015,60.

En las categorías B y C, las residencias permanentes quedarán en $1.152.652,09 y $1.065.625,20, respectivamente.

El nuevo nomenclador también actualiza el valor del transporte. Desde septiembre, el importe por kilómetro será de $915,31, frente a los $900,01 anteriores. El módulo de alimentación, en tanto, pasará de $4.931,79 a $5.015,63.

Discapacidad gobierno Ministerio de Salud aranceles
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