El cambio en Colón que genera polémica y parece difícil de entender

Por lo observado en el ensayo futbolístico, el DT de Colón Iván Delfino prescindiría de Agustín Toledo para el ingreso de Ignacio Antonio

La decisión parece difícil de explicar. Y más si se tiene en cuenta quien ingresará en su lugar. Lo cierto es que el entrenador de Colón Iván Delfino tendría decidido sacar del equipo a Agustín Toledo y su reemplazante sería Ignacio Antonio.

Un cambio que genera polémica , ya que si bien Toledo no está jugando en un gran nivel, la realidad indica que es el volante sabalero que más pisa el área rival y que además lleva convertidos dos goles.

Y el que ingresaría en su lugar, como es el caso de Antonio, cuando le tocó jugar no rindió y además no cumplió con la función de llegar a posición de gol.

Lo cierto es que Toledo, marcó dos golazos consecutivos y que además sirvieron para abrir los partidos. El primero de ellos ante Patronato en lo que fue goleada 3-0 y posteriormente frente a San Miguel en el triunfo por 2-1.

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Pero además, si bien no convirtió, contra Deportivo Morón dispuso de una chance clara en donde su remate terminó siendo tapado por el arquero Julio Salvá.

Mientras que contra Godoy Cruz marcó un gol con una gran definición picando el balón ante la salida del arquero, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada que no existió.

Claramente es el mediocampista con más presencia en el área rival y por ese motivo no se entiende su salida para el ingreso de Antonio.