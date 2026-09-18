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Por qué se podría cambiar de día el partido entre Boca y Unión

El encuentro entre Boca y Unión, previsto para el domingo 4 de octubre a las 19.15 en La Bombonera, podría ser reprogramado. Los motivos.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 11:06hs
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Por qué se podría cambiar de día el partido entre Boca y Unión

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Unión tiene en el horizonte su próximo gran desafío fuera de Santa Fe: visitar a Boca en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. En principio, el partido fue programado para el domingo 4 de octubre, a las 19.15, pero podría sufrir una modificación.

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La razón está vinculada a la Selección argentina. Según informó el periodista Augusto César, existen posibilidades de que el amistoso entre Argentina y Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre, se dispute en el estadio de Boca.

La Selección podría modificar los planes para Boca-Unión

Ante este escenario, la cercanía entre ambos encuentros obligaría a revisar la programación. Si finalmente La Bombonera es confirmada como escenario del amistoso de la Albiceleste, Boca no podría recibir a Unión al día siguiente, por lo que el partido debería trasladarse a una nueva fecha.

Por el momento, se aguarda la confirmación oficial de AFA respecto del escenario para el compromiso de la Selección. Hasta que eso no ocurra, el duelo entre el Xeneize y el Tatengue mantiene su programación original.

Unión deberá esperar por la nueva fecha

El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y, si se confirma el cambio, la organización del fútbol argentino deberá encontrar un nuevo día para la visita de Unión a La Bombonera.

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De esta manera, el partido que el Tatengue tenía agendado para el domingo 4 de octubre podría sufrir modificaciones por una cuestión ajena a ambos equipos. La decisión quedará atada a la confirmación de la AFA sobre el amistoso de Argentina.

Unión Boca Bombonera
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