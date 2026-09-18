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Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

El sexto día de competencia tendrá las finales en boxeo en Rafaela, con dos púgiles argentinos que irán por el oro, y otros dos ya se aseguraron el bronce

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 10:55hs
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El boxeo buscará quedarse con medallas en la ciudad de Rafaela.

El boxeo buscará quedarse con medallas en la ciudad de Rafaela.

Melanie Martínez, en la categoría hasta 54 kilos, y Lorena Balbuena, en la categoría hasta 75 kilos, superaron sus peleas del jueves y aseguraron un lugar en las finales por el oro del torneo de boxeo de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Invencible Rafaela. Delfina Arancibia y Mateo Gabriel Tavone perdieron, pero se llevarán la medalla de bronce en menos de 57 kilos y hasta 70, respectivamente.

Martínez se impuso a la colombiana Kelly Benitez por puntos, en fallo unánime, y enfrentará a la venezolana Diana Márquez, que le ganó a la chilena Denisse Vilches también en fallo unánime, en la final de la categoría hasta 54 kilos femenina.

En la categoría hasta 75 kilos femenina, Balbuena se impuso antes del límite a la brasilera Adriele Nascimiento, y ahora irá contra la venezolana Maryelis Burguillos, que hoy superó por puntos, en fallo unánime, a la uruguaya Ailén Cabrera.

Arancibia perdió 4-1 con la brasilera Jucielen Romeu, en una de las semifinales de la categoría hasta 57 kilos femenina, y se llevará la medalla de bronce.

En el único combate del cuadro masculino con participación argentina, Tavarone se despidió del certamen en semifinales, pero se llevará la medalla de bronce, al caer por puntos 5-0 ante el venezolano Edison Alvarado.

Programación de Boxeo en Rafaela (Desde las 15)

-Melanie Martínez vs Diana Martínez (VEN) - Menos 54 kg - Femenino

-Lucía Marlene Muello vs Haziel Santos (BRA) - Menos 65 kg - Femenino

-Lorena Balbuena vs Maryelis Burguillos (VEN) - Hasta 75kg femenino

-Santiago Valentín Celes vs Luiz Oliveira (BRA) - Hasta 60 kg - Masculino

Juegos Suramericanos argentinos Rafaela
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