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Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

El menor fue encontrado este viernes por un vecino que paseaba a su perro. Estaba inmóvil junto a los tubos de una obra en el cantero central. A su lado había dos encendedores. Policías y un médico del SIES 107 intervinieron y el chico fue trasladado al Hospital Orlando Alassia

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de septiembre 2026 · 11:57hs
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El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia 

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El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia 

Un vecino que vive en inmediaciones de bulevar Pellegrini y calle 4 de Enero, en el barrio Mariano Comas de la ciudad de Santa Fe, salió a pasear a su perro después de las 7 de la mañana de este viernes.

Mientras caminaba por bulevar Pellegrini hacia el este, observó a un chico de corta edad tirado e inmóvil junto a los tubos de una obra ubicados en el cantero central de la avenida. Ante la situación, se acercó, tomó su teléfono celular y dio aviso a la Central de Emergencias 911. El vecino manifestó a los operadores que el menor aparentaba tener alrededor de 10 años y que, junto a él, había dos encendedores.

Poco después, un automovilista que trasladaba a su hijo a la escuela les manifestó a los policías que arribaron al lugar que había visto al mismo chico en ese sector durante la jornada del jueves.

Trasladado al Hospital de Niños Alassia

Tras recibir la denuncia, arribaron al lugar policías de Orden Público y Cuerpos, quienes constataron la presencia del menor, que se encontraba durmiendo junto a los elementos mencionados.

De acuerdo con la primera presunción surgida en el lugar, los encendedores podrían haber sido utilizados para el consumo de sustancias. No obstante, esta circunstancia deberá ser determinada por las autoridades y profesionales intervinientes.

Ante la situación, los efectivos aguardaron la llegada de un médico del SIES 107, quien asistió al menor y dispuso su traslado al Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

El chico fue recibido por los médicos de guardia, quienes quedaron a cargo de su atención. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre su estado de salud.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Adolescente

Los policías informaron sobre el hallazgo del menor en bulevar Pellegrini, casi calle 1° de Mayo, a las autoridades de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Desde allí se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), para su conocimiento y la aplicación del protocolo de protección correspondiente para casos de esta naturaleza.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que el menor llegó hasta ese lugar y determinar las condiciones en las que fue encontrado.

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