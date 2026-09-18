Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

La competencia internacional ya generó un fuerte movimiento turístico y económico. En toda la provincia, más de 560.000 turistas y excursionistas participaron de las actividades. La ocupación hotelera superó el 80%

A una semana del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , el impacto económico y turístico del evento ya se refleja con fuerza en la ciudad de Santa Fe y en las otras sedes de la competencia. Según el primer balance presentado por el Gobierno provincial, la capital santafesina registró un movimiento económico de $9.934 millones durante los primeros días de competencia.

Las proyecciones oficiales indican que, una vez finalizados los Juegos, el movimiento económico generado en Santa Fe capital podría alcanzar los $22.000 millones .

Del total registrado durante la primera semana, $4.812 millones corresponden a gastos realizados por excursionistas y residentes locales, mientras que $4.091 millones se vinculan con consumos en gastronomía, recreación y otros rubros. En tanto, $1.030 millones fueron destinados al alojamiento.

La ocupación hotelera en la ciudad de Santa Fe llegó al 81,82%, en un contexto marcado por la llegada de atletas, delegaciones, equipos técnicos, periodistas y visitantes de distintas localidades y provincias.

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Más de 560.000 turistas y excursionistas en Santa Fe

El impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 excede ampliamente a la capital provincial. De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Gobierno de Santa Fe, desde el inicio de las competencias la provincia recibió más de 560.000 turistas y excursionistas.

En el conjunto de las tres ciudades sede —Santa Fe, Rosario y Rafaela— la ocupación hotelera promedio alcanzó el 83,5%, mientras que el movimiento económico provincial superó los $56.000 millones.

Los datos fueron presentados por la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, y la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Prensa de los Juegos Suramericanos, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.

También participaron representantes de los sectores hotelero y gastronómico, entre ellos el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Agustín Macinsky; el presidente de la Cámara de Hoteles, Javier Gutiérrez; y el presidente de la Cámara de Bares, Maximiliano Chiarelli.

Coudannes destacó que, desde el comienzo de las competencias, más de 1,8 millones de personas circularon por las distintas sedes de los Juegos.

“Son los Juegos Suramericanos con mayor convocatoria de la historia, lo cual nos enorgullece un montón”, señaló la funcionaria, quien remarcó además que la gran circulación de personas tiene un impacto directo en el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Turismo estudiantil, una de las claves del movimiento

Aeberhard destacó la magnitud del movimiento turístico registrado durante la primera semana y señaló que la incorporación de estudiantes de distintas localidades de la provincia a las actividades fue uno de los factores que contribuyeron a incrementar la cantidad de visitantes.

“El gran acierto ha sido contar con el turismo estudiantil: que muchos estudiantes de toda la provincia puedan venir a recorrer nuestros parques y escenarios deportivos”, explicó la secretaria de Turismo.

Según Aeberhard, esta estrategia permitió elevar considerablemente el número de visitantes y excursionistas. “Estamos hablando de más de medio millón de excursionistas y turistas en la provincia de Santa Fe. Eso es algo inédito”, afirmó.

La funcionaria también destacó que la ocupación hotelera supera el 83% en promedio entre las tres ciudades sede y que la demanda es particularmente importante en los establecimientos de categorías superiores.

“Esto realmente genera un impacto enorme en lo económico, también en los comercios y los restoranes”, sostuvo.

Hoteles de Santa Fe, con alta demanda

Desde el sector hotelero también remarcaron el impacto de los Juegos en la actividad económica de la ciudad.

El presidente de la Cámara de Hoteles, Javier Gutiérrez, señaló que existe una gran ocupación y mucha demanda, especialmente en los establecimientos de tres estrellas superior y cuatro estrellas.

La llegada de visitantes no se limita a las delegaciones internacionales. Según explicó, los hoteles también reciben a personas provenientes de otras localidades de Santa Fe y de provincias cercanas.

El promedio de estadía de quienes llegan para asistir a los Juegos supera los dos días, mientras que las delegaciones permanecen durante períodos más prolongados.

Gutiérrez destacó además que el evento representa una oportunidad para la recuperación y proyección de un sector que atravesó años complejos.

“Desde la pandemia a esta parte es un sector que la viene pasando bastante mal”, señaló. En ese sentido, consideró que Santa Fe 2026 funciona también como una vidriera para la ciudad, con potencial para generar efectos turísticos más allá de la duración de la competencia.

Rafaela también registra un fuerte impacto económico

Rafaela, otra de las tres ciudades sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, también registró un importante movimiento durante la primera semana.

De acuerdo con el balance oficial, la ciudad generó $3.627 millones de movimiento económico. De ese total, $1.758 millones correspondieron a consumos de excursionistas y residentes locales; $1.495 millones a gastronomía, recreación y otros gastos; y $375 millones a alojamiento.

La ocupación hotelera en Rafaela alcanzó el 77,56% durante la primera semana de competencia.

Las estimaciones oficiales proyectan que, una vez finalizados los Juegos Suramericanos, el movimiento económico acumulado en Rafaela podría ubicarse en torno a los $7.500 millones.

Con todavía varios días de competencia por delante, el Gobierno provincial espera que el movimiento generado por Santa Fe 2026 continúe creciendo y consolide el impacto del evento sobre la actividad turística, hotelera, gastronómica y comercial de las ciudades sede.