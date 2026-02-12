El Gobierno logró la media sanción de la Reforma laboral en el Senado

La sesión comenzó este miércoles a las 11 y el debate concluyó a las 4 de este jueves, con 42 votos a favor. Hubo movilizaciones frente al Congreso con disturbios y marchas en distintos lugares del país

El Senado aprobó este jueves a la madrugada la media sanción de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. tras semanas de negociaciones con la oposición dialoguista. El oficialismo logró blindar el dictamen con 28 modificaciones y concesiones estratégicas que terminaron de inclinar la balanza, y la norma fue apoyada poir 42 legisladores que se impusieron a los 30 que votaron en contra.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.

El gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

La reforma laboral tiene media sanción.

Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos.



A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina.



Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina: basta de informalidad y… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y d. Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

Gran trabajo, gran equipo. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo "Lule Menem", y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los 28 cambios

Uno de los cambios centrales fue la eliminación del artículo que reducía la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas del 35% al 31%. El reclamo de los gobernadores resultó determinante para que el oficialismo consiguiera los votos necesarios y destrabara la discusión.

El eje más polémico es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio que funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% mensual de la masa salarial y las PyMEs el 2,5%, con posibilidad de ajustes y control legislativo. Desde el kirchnerismo lo calificaron como “un negociado” y compararon la iniciativa con las AFJP, mientras que el oficialismo defendió el mecanismo como una herramienta para dar previsibilidad y reducir la litigiosidad.

El proyecto redefine además el cálculo indemnizatorio: solo se tomarán en cuenta conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo adicionales como aguinaldo o vacaciones. La indemnización pasará a ser la única reparación frente al despido sin causa.

Tras horas de rumores y tensión, el oficialismo confirmó que los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresarias continuarán siendo obligatorios, aunque con topes más bajos. Se descartó la cláusula que los volvía voluntarios a partir de 2028. El argumento que primó fue evitar el colapso financiero de gremios pequeños.

En paralelo, quedó en suspenso la posibilidad de que billeteras virtuales paguen salarios. El Senado no lo incluirá en la ley, aunque el Banco Central podría habilitarlo más adelante vía reglamentación.

La iniciativa introduce banco de horas, flexibiliza el esquema de vacaciones, digitaliza la registración laboral bajo la órbita de ARCA y delimita beneficios no remunerativos para evitar juicios. También crea incentivos a la formación y a la inversión productiva.

Con el quórum asegurado y el respaldo de bloques dialoguistas, la votación en general se extendió hasta la 1.20 y hasta las 4 se debatió artículo por artículo.

