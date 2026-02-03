Uno Santa Fe | Santa Fe | CGT

Expectativa en la CGT Santa Fe ante la reunión nacional por la reforma laboral y la posibilidad de un paro general

Desde el espacio gremial santafesino señalaron que la convocatoria al Consejo Directivo de la CGT responde a la ausencia de instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo y parte del arco legislativo nacional.

3 de febrero 2026 · 19:58hs
La CGT Regional Santa Fe sigue con atención la reunión que este viernes llevará adelante la conducción nacional de la central obrera, en un contexto marcado por el avance del proyecto de reforma laboral y la creciente tensión entre el sindicalismo y el Gobierno nacional.

Desde el espacio gremial santafesino señalaron que la convocatoria al Consejo Directivo de la CGT responde, principalmente, a la ausencia de instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo y parte del arco legislativo nacional.

“La convocatoria se da sin dudas conforme a la falta de diálogo que tiene el Gobierno Nacional y algunos legisladores nacionales”, afirmaron desde la CGT Regional Santa Fe.

En ese marco, explicaron que el encuentro servirá para evaluar el escenario político y sindical luego de las gestiones realizadas a nivel nacional.

“Se hará un análisis conforme a la reunión en Secretaría Nacional y la decisión sobre una medida de fuerza se tomará luego de esto”, sostuvieron, en referencia a la posibilidad de avanzar con un paro general, opción que ya se discute en distintos sectores del movimiento obrero.

Desde la CGT santafesina remarcan que, más allá de las eventuales medidas de fuerza, el eje central sigue siendo la construcción de consensos y el debate político. “Estamos convocando a los sectores políticos e institucionales para hablar sobre la reforma laboral en el marco del movimiento obrero”, subrayaron.

CGT sin apoyo de gobernadores

A nivel nacional, la CGT llega a este encuentro luego de una gira frustrada por distintas provincias, donde buscaba sumar el respaldo de gobernadores para frenar o modificar la reforma laboral en el Congreso. Esos contactos no prosperaron y profundizaron el malestar sindical, al evidenciar —según la central obrera— el alineamiento de varios mandatarios provinciales con la Casa Rosada.

En paralelo, la iniciativa oficial avanza en el debate parlamentario con el respaldo del Gobierno, que sostiene la necesidad de introducir cambios en el régimen laboral como parte de su programa de reformas económicas. Desde el movimiento obrero, en cambio, advierten que el proyecto implica una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la negociación colectiva.

