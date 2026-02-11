Uno Santa Fe | El País | reforma laboral

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en Buenos Aires en repudio al a la reforma laboral

11 de febrero 2026 · 19:44hs
La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

La movilización convocada frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado derivó en incidentes este miércoles por la tarde, con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hay al menos once detenidos.

La protesta comenzó de manera pacífica y con una importante concentración desde las 14.30 en paralelo al tratamiento en el Senado. Sin embargo, pasadas las 15, la situación se tensó cuando un grupo reducido de personas avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y comenzó un intercambio con el cordón policial.

La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Bulevar Gálvez y Rivadavia

Según pudo verse en las imágenes registradas en el lugar, algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra el vallado, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de camiones hidrantes para dispersar a los presentes.

Con el correr de los minutos, la confrontación se intensificó. Se registraron lanzamientos de botellas y bengalas. Algunos medios de comunicación aseguraron que manifestantes lanzaron bombas molotov contra la policía. Según trascendió, por los incidentes hay al menos 11 detenidos y 40 demorados.

image - 2026-02-11T183936.825

La reacción del gobierno ante los incidentes

El gobierno nacional calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes durante las protestas en el Congreso contra la reforma laboral.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró: “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio" y enfatizó: “Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, sentenció Bullrich.

reforma laboral Detenidos Congreso
Noticias relacionadas
Este miércoles, gremios de la CGT salieron a la calle para rechazar la reforma laboral

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Los bancos le ganaron la pulseada a las billeteras virtuales en el proyecto de ley de la reforma laboral

Reforma laboral: los bancos ganaron la pelea y no se permitirá cobrar sueldos en billeteras virtuales

Pedro Almodovar y referentes del cine firmaron una petición en apoyo al Incaa

Pedro Almodóvar, Juan José Campanella y más de 800 referentes del cine firmaron contra la reforma laboral

reforma laboral: el oficialismo logro quorum en el senado mientras la cgt marcha al congreso

Reforma laboral: el oficialismo logró quórum en el Senado mientras la CGT marcha al Congreso

Lo último

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Último Momento
Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Ovación
José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones