Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto en San Juan

En las semifinales de la Liga Federal, Regatas de Santa Fe cayó frente a Citta de Villa Constitución, y ahora se medirá con UPCN de San Juan

12 de febrero 2026 · 08:45hs
La Liga Federal entró en el tramo clave. La competencia que se disputa en San Juan disputó las semifinales. En la rama femenina, Regatas de Santa Fe cayó frente a Citta de Villa Constitución en el Velódromo sanjuanino en sets corridos y ahora afrontará el choque por el tercer lugar en la competencia que organiza la Federación Vóleibol Argentino (FeVA).

Terminó el sueño lagunero: Regatas cayó en semifinales

Regatas de Santa Fe vio frustrada su ilusión de llegar a la segunda categoría del vóley argentino tras caer en las semifinales de la Liga Federal que se disputa en tierras sanjuaninas. El conjunto lagunero perdió 3 a 0 frente a Citta de Villa Constitución y quedó afuera de la pelea por el ascenso. Igualmente, lo hecho por las chicas santafesinas es a todas las luces una gran labor y debe dejar satisfecha a toda la parcialidad lagunera.

El equipo Verde y Oro había protagonizado una campaña notable en el certamen nacional. Durante la fase de grupos se mostró dominante, consiguió victorias consecutivas, salvo el último cotejo frente a Sportivo Manantial de Tucumán, y logró la clasificación a los play offs como uno de los principales candidatos a lograr el cometido que se propusieron.

Sin embargo, en la instancia decisiva apareció el cuadro del sur provincial, perteneciente a la Federación Santafesina y logró imponerse con absoluta claridad en sets corridos, con parciales elocuente de 25-8, 25-19 y 25-18. Igualmente, las chicas dirigidas por Florencia Delfino demostraron haber estado a la altura de las circunstancias ante un rival evidentemente superior.

Regatas de Santa Fe, en ese duelo clave, no pudo sostener el nivel que lo llevó a las semifinales, y terminó perdiendo, resultado que le puso fin al sueño santafesino de meterse en la Liga Nacional, la segunda categoría del vóley nacional. Más allá de la eliminación, la escuadra de lagunera dejó una imagen muy positiva.

La escuadra lagunera ahora jugará por el tercer puesto frente a UPCN de San Juan.

La escuadra lagunera ahora jugará por el tercer puesto frente a UPCN de San Juan.

Con una base de jugadores formados en el club y refuerzos de la región, el equipo demostró competitividad a nivel nacional y confirmó el crecimiento del vóley pampeano en la escena federal. El golpe deportivo no borra una campaña que quedará en la memoria: Regatas de Santa Fe fue protagonista, llegó entre los mejores del país en la tercera división del vóley argentino.

Por su parte, Club El Tala de la ciudad de San Francisco, en el este de la provincia de Córdoba, superó por 3 a 0 a UPCN de San Juan y jugará la final con Citta de Villa Constitución. En consecuencia, en la presente jornada de jueves, Regatas de Santa Fe jugará por el tercer puesto frente a UPCN de la ciudad de San Juan.

Citta alistó a: Guillermina Bertoni, Milagros Ferrara, Renata Toneguzzo, Emma Fontana, Matilda Fontanella, Valentina Roganovich, Nerina Shrauf, Damaris Rossi, Lucía Guillaume, Juana Ramacciotti, Pía Poch, Emilia Gigena, Alma Morselli (capitán) y Camila Publico. DT: Marcos Belardo.

Regatas de Santa Fe a: Milagros Mecoli, Candela Gancedo, Ailen Sorba, Paulina SArah Muller, Santina Montesano, Carolina Soledad Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Cecilia Soledad Vicino (capitán) y Catalina Bellone. Entrenadora: Florencia Delfino.

Regatas San Juan Liga Federal
