El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

En la ruta, Colón perdió 81-72 ante Sportivo Suardi en un duelo directo por la permanencia. Un segundo cuarto adverso condicionó su reacción en el tramo final.

12 de febrero 2026 · 08:07hs
Colón dejó pasar una chance determinante en su pelea por escalar posiciones al caer 81-72 frente a Sportivo Suardi. El conjunto rojinegro pagó caro un segundo cuarto adverso y, pese a una reacción tras el descanso largo, no logró sostener la intensidad en el cierre.

Un quiebre en el segundo segmento

El arranque fue equilibrado, con defensas alternadas y ataques estacionados que priorizaron el juego interior. Colón logró cerrar el primer parcial arriba (17-16), apoyado en la eficacia de Germán González y en una correcta circulación para encontrar tiros liberados desde 45 grados. Sin embargo, el segundo cuarto marcó el punto de inflexión. Sportivo Suardi elevó la presión sobre primera línea, forzó pérdidas y castigó en transición. El parcial de 27-15 desnudó problemas en el balance defensivo sabalero y le permitió al local irse al descanso con una renta de doble dígito (43-32).

Santiago Calderón, con 22 puntos, fue determinante atacando close outs y aprovechando desajustes en la defensa rotativa. Pablo Martínez aportó gol y presencia en la pintura para consolidar la ventaja.

Reacción insuficiente de Colón

En el tercer capítulo, el equipo dirigido por Leandro Spies ajustó en la contención del pick and roll y mostró mayor agresividad en el rebote ofensivo. El parcial 23-20 achicó la brecha (63-55) y renovó expectativas de remontada. No obstante, en el segmento decisivo volvió a faltarle continuidad. Colón alternó buenas defensas con posesiones apresuradas, abusó del tiro exterior sin balance previo y permitió segundas oportunidades que resultaron letales. Germán González (16) encabezó la ofensiva rojinegra, pero careció de socios estables en el momento caliente. El 81-72 final reflejó la mayor consistencia del dueño de casa, que supo administrar la ventaja con criterio y eficacia desde la línea.

Con récord 6-14, Colón sigue inmerso en la zona baja y deberá reacomodar su estructura colectiva para recuperar solidez defensiva y fluidez ofensiva. Su próximo compromiso será el domingo 15 ante Villa San Martín (10-10), una nueva prueba de carácter para un equipo que necesita respuestas urgentes.

