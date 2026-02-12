El Básquet de Colón cayó en Suardi y sigue complicado en la tabla

En la ruta, Colón perdió 81-72 ante Sportivo Suardi en un duelo directo por la permanencia. Un segundo cuarto adverso condicionó su reacción en el tramo final.

Colón dejó pasar una chance determinante en su pelea por escalar posiciones al caer 81-72 frente a Sportivo Suardi. El conjunto rojinegro pagó caro un segundo cuarto adverso y, pese a una reacción tras el descanso largo, no logró sostener la intensidad en el cierre.

El arranque fue equilibrado, con defensas alternadas y ataques estacionados que priorizaron el juego interior. Colón logró cerrar el primer parcial arriba (17-16), apoyado en la eficacia de Germán González y en una correcta circulación para encontrar tiros liberados desde 45 grados. Sin embargo, el segundo cuarto marcó el punto de inflexión. Sportivo Suardi elevó la presión sobre primera línea, forzó pérdidas y castigó en transición. El parcial de 27-15 desnudó problemas en el balance defensivo sabalero y le permitió al local irse al descanso con una renta de doble dígito (43-32).

Santiago Calderón, con 22 puntos, fue determinante atacando close outs y aprovechando desajustes en la defensa rotativa. Pablo Martínez aportó gol y presencia en la pintura para consolidar la ventaja.

Reacción insuficiente de Colón

En el tercer capítulo, el equipo dirigido por Leandro Spies ajustó en la contención del pick and roll y mostró mayor agresividad en el rebote ofensivo. El parcial 23-20 achicó la brecha (63-55) y renovó expectativas de remontada. No obstante, en el segmento decisivo volvió a faltarle continuidad. Colón alternó buenas defensas con posesiones apresuradas, abusó del tiro exterior sin balance previo y permitió segundas oportunidades que resultaron letales. Germán González (16) encabezó la ofensiva rojinegra, pero careció de socios estables en el momento caliente. El 81-72 final reflejó la mayor consistencia del dueño de casa, que supo administrar la ventaja con criterio y eficacia desde la línea.

Con récord 6-14, Colón sigue inmerso en la zona baja y deberá reacomodar su estructura colectiva para recuperar solidez defensiva y fluidez ofensiva. Su próximo compromiso será el domingo 15 ante Villa San Martín (10-10), una nueva prueba de carácter para un equipo que necesita respuestas urgentes.