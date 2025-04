El médico del papa Francisco reveló cómo fueron sus últimos instantes de vida

"Durante su última hospitalización pidió expresamente que no se procediera en ningún caso a la intubación", explicó el médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri

El médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba", dijo y explicó que decidió no llevarle al hospital porque su deseo era "morir en casa".