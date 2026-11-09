El mensaje de León XIV en la UCA: trabajo digno, límites a la inteligencia artificial y una economía más humana

Ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes sociales, el Pontífice defendió el empleo como una dimensión central de la vida humana y reclamó que la economía esté al servicio de las personas.

El Papa León XIV, durante el discurso que brindó en la Universidad Católica Argentina ante representantes del mundo del trabajo.

El papa León XIV llevó al centro del debate sobre el futuro de la Argentina una definición que atravesó todo su discurso: el trabajo no es solamente un medio para obtener ingresos, sino una dimensión fundamental de la dignidad humana, la integración social y el desarrollo de las personas . Ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y representantes de organizaciones sociales reunidos en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, cuestionó los modelos económicos que ponen la rentabilidad por encima de las personas y reclamó que las decisiones políticas y productivas tengan como prioridad el bien común.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico. Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, afirmó el Pontífice, en uno de los pasajes más contundentes de su intervención.

El papa León XIV se reúne en la UCA con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales

La frase sintetizó el eje de un mensaje que abarcó las responsabilidades del Estado, los empresarios y los sindicatos frente a las transformaciones del mundo laboral. También incluyó una advertencia sobre el impacto de las nuevas tecnologías, la crisis ecológica y el uso de los recursos naturales, además de un llamado a superar las divisiones políticas y sociales.

Foto: AP / Andrew Medichini

Desde el comienzo, León XIV planteó uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. En esa línea, sostuvo que el trabajo es mucho más que una actividad para ganarse el sustento. Es también una vía para el crecimiento personal, la construcción de vínculos, la expresión de las capacidades individuales y la participación en la vida comunitaria.

“En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social”, expresó. Y retomó conceptos de su antecesor, el papa Francisco, sobre la necesidad de reconocer el valor del trabajo como un pilar de la organización social.

El empleo, la exclusión y el rol de los sindicatos

Uno de los principales planteos estuvo dirigido a quienes quedan fuera del mercado laboral formal. León XIV advirtió que la falta de trabajo no representa únicamente una dificultad económica, sino que también puede convertirse en una forma de exclusión que limita la posibilidad de participar y aportar a la sociedad.

En ese contexto, reivindicó el papel de los sindicatos como instrumentos de solidaridad y defensa de los derechos laborales. Los definió como canales de colaboración entre trabajadores y empresas, y sostuvo que son instituciones indispensables cuando defienden a quienes no tienen voz y se resisten a la mercantilización de la fuerza de trabajo.

Pero también les reclamó ampliar su representación y no limitar su mirada a quienes cuentan con un empleo registrado. Les pidió tender puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

El Pontífice vinculó esa necesidad con el reconocimiento de los movimientos populares y de las distintas formas de economía informal. Mencionó expresamente a cartoneros, campesinos y artesanos, a quienes presentó como ejemplos de personas que no esperan pasivamente la asistencia del Estado, sino que se organizan para construir soluciones comunitarias.

En ese punto, recuperó una de las consignas que Francisco llevó a distintos encuentros con organizaciones sociales: las tres «T», tierra, techo y trabajo, como demandas de inclusión y justicia social.

También llamó la atención sobre actividades que muchas veces permanecen invisibilizadas en las discusiones económicas, como las tareas del hogar, el cuidado de niños en barrios desfavorecidos y las largas jornadas de trabajo en el campo. Su planteo fue que el valor del trabajo no puede medirse exclusivamente por su rentabilidad ni por su reconocimiento dentro del mercado formal.

La inteligencia artificial y el futuro del trabajo

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con los cambios tecnológicos y sus consecuencias sobre el empleo. León XIV advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, sostuvo.

La advertencia estuvo acompañada por un reclamo dirigido a los poderes públicos: garantizar que los avances tecnológicos no se traduzcan en nuevas formas de exclusión. Para eso, pidió políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, con un marco ético en el que la economía, el mercado y el Estado contribuyan a una distribución justa de las oportunidades.

El Papa también relacionó las transformaciones productivas con la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos naturales. Planteó que el crecimiento económico no puede desarrollarse a costa de la degradación de los ecosistemas ni de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y las generaciones futuras.

Un mensaje para empresarios y para el Estado

León XIV dedicó otro tramo de su intervención a la responsabilidad de los empresarios. Reconoció su aporte a la creación de riqueza y empleo, así como los riesgos que asumen al invertir su patrimonio, pero advirtió sobre los peligros de convertir la ganancia económica en el único parámetro para medir el éxito de una compañía.

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital”, afirmó. Y agregó que, cuando el beneficio económico se convierte en el único criterio, la empresa se deshumaniza y puede generar exclusión.

En esa concepción, las empresas no deberían ser entendidas solamente como estructuras destinadas a producir ganancias, sino también como comunidades de personas que tienen responsabilidades sociales y laborales.

Respecto del Estado, el Pontífice defendió su capacidad de intervención para garantizar el bien común, pero también planteó que las autoridades públicas y las grandes corporaciones no deben absorber las iniciativas de las comunidades locales, las familias y las organizaciones intermedias.

“Ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y de las agrupaciones intermedias”, expresó. En cambio, consideró que deben apoyarlas y potenciarlas, respetando el principio de subsidiariedad y fortaleciendo las organizaciones que surgen de la propia sociedad.

Las historias de trabajo y exclusión que escuchó León XIV

El encuentro en la UCA también tuvo espacio para testimonios de personas con distintas trayectorias laborales y sociales. Las intervenciones permitieron acercar al Pontífice experiencias concretas vinculadas con el mundo empresarial, el movimiento obrero, la economía popular, el trabajo comunitario y la educación.

Juan Manuel Allende, empresario y emprendedor, habló de su fe, de la muerte de su hija menor y de su búsqueda de un modelo de negocios comprometido con el bien común.

Sabrina Soledad Sapone, trabajadora y delegada sindical, representó al movimiento obrero y destacó la importancia de la organización gremial para defender la dignidad de los trabajadores y sus familias.

También participó Verónica San Martín, de 45 años, madre de cuatro hijos y presidenta y vocera de la Cooperativa de Recicladores Unidos, de La Plata. Su relato estuvo atravesado por la pérdida de un empleo en una clínica y una situación de violencia que la obligó a abandonar su casa junto a sus hijos. En ese contexto, comenzó a cartonear para conseguir ingresos y alimentar a su familia.

“Buscando en la basura algo para vender y llevarle un plato de comida”, recordó al describir cómo comenzó esa etapa de su vida.

Desde Salta, Soledad Cuéllar, docente y acompañante par de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, compartió su experiencia de más de diez años de trabajo comunitario.

Por su parte, Magalí Jojot, docente de Paraná, Entre Ríos, contó la experiencia de un grupo de jóvenes que busca promover una economía con rostro humano. Como ejemplo, relató el caso de un vecino de un barrio vulnerable que, pese a estar a cargo de la tesorería de una fundación educativa, sentía temor de acercarse a una entidad bancaria debido a su situación laboral informal.

“La sola idea de acercarse a una institución financiera le parecía imposible”, contó.

El llamado a construir una Argentina unida

Hacia el cierre de su intervención, León XIV retomó la necesidad de construir acuerdos y fortalecer los vínculos sociales para afrontar los desafíos económicos y laborales. Su planteo fue más allá de las relaciones entre trabajadores y empleadores: reclamó una sociedad capaz de superar las divisiones y encontrar puntos de encuentro a partir de la colaboración y el diálogo.

“Solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a construir una Argentina unida que supere la polarización y avance hacia una amistad social fundada en la justicia y el diálogo, tanto en el ámbito nacional como multilateral.

“Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica amistad social en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo”, expresó.

Como síntesis de su mensaje, el Papa llamó a defender la dignidad humana, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, practicar una solidaridad efectiva y ejercer una subsidiariedad responsable.

“Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestra vida y al ser humano en el centro de nuestras decisiones”, concluyó.