Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Se viene una reunión clave en Unión entre Luis Spahn, Leonardo Madelón y la secretaría técnica. Se hará el balance de la temporada y se definirán los pasos a seguir para 2027.

En Unión se terminó la competencia, pero comienza una etapa que puede resultar todavía más determinante que el último partido del año. La eliminación de la carrera por los playoffs del Torneo Clausura dejó un escenario de insatisfacción deportiva y abrió interrogantes sobre la continuidad del proyecto futbolístico que encabeza Leonardo Madelón.

El triunfo por 2-0 ante Vélez en el 15 de Abril no alcanzó. El Tate hizo su parte, pero dependía de otros resultados y solamente consiguió una de las dos combinaciones que necesitaba: la derrota de San Lorenzo. En cambio, Independiente ganó, cuando necesitaba que no lo hiciera, y Gimnasia de Mendoza empató, cuando el resultado que le servía era una derrota.

Con el objetivo de la clasificación frustrado, ahora llegará un cónclave fundamental para determinar cómo seguirá Unión y quiénes serán los encargados de conducir la próxima temporada. En esa mesa estarán los principales dirigentes, encabezados por el presidente Luis Spahn, el propio Madelón y la secretaría técnica que conduce Santiago Zurbriggen.

Madelón, en el centro de una discusión que divide a la dirigencia de Unión

El principal interrogante pasa por la continuidad del entrenador. Madelón está cuestionado como pocas veces desde que comenzó su actual ciclo y, aunque cuenta con el respaldo del presidente, su situación genera diferencias puertas adentro de la comisión directiva.

Spahn es quien sostiene con mayor firmeza al entrenador y no estaría dispuesto a asumir el costo político de ponerle punto final a su proceso. Sin embargo, existe otro sector dirigencial que considera que el ciclo está cumplido y que, después de no conseguir la clasificación a los playoffs, llegó el momento de buscar una alternativa para conducir al equipo.

La discusión no es menor, porque Madelón tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Además, en sus últimas conferencias de prensa dejó en claro que ya está pensando en lo que viene y que tiene intenciones de continuar con la planificación deportiva.

Por eso, la reunión será determinante. No solamente se pondrá en consideración el futuro del entrenador, sino también la conveniencia de sostener un proyecto que tuvo momentos de competitividad, pero que en el último semestre no logró consolidar la regularidad necesaria.

Un balance atravesado por las salidas y la falta de respuestas en Unión

Antes de tomar cualquier determinación, habrá un análisis de lo ocurrido durante la temporada. Y allí aparecerá un aspecto insoslayable: la profunda transformación que sufrió el plantel, especialmente después del receso, cuando Madelón perdió futbolistas que eran piezas importantes de su estructura titular.

Las partidas de Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini modificaron considerablemente el equipo. A esas bajas se sumaron otras salidas y dificultades para encontrar reemplazantes que pudieran ofrecer respuestas inmediatas.

El entrenador nunca consiguió recuperar plenamente el funcionamiento colectivo que había caracterizado al equipo en determinados pasajes de su ciclo. Hubo modificaciones, pruebas y futbolistas que ganaron protagonismo, pero la continuidad futbolística fue una deuda que terminó condicionando las aspiraciones del Tate.

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El contraste entre el equipo que comenzó el año ante Platense y el que terminó frente a Vélez resulta ilustrativo: apenas Matías Mansilla, Julián Palacios y Cristian Tarragona fueron titulares en ambos encuentros. Una muestra contundente de la refundación que atravesó el plantel y de las dificultades que debió afrontar el cuerpo técnico.

Contratos, renovaciones y decisiones que no pueden demorarse

Otro de los temas centrales será la conformación del plantel para la próxima temporada. Hay varios futbolistas cuyos contratos están próximos a finalizar y la secretaría técnica deberá evaluar cada situación, en función de las necesidades deportivas y las posibilidades económicas de la institución.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Entre los casos que requieren especial atención aparece el de Cristian Tarragona. El capitán es una referencia dentro del vestuario y un futbolista importante para Madelón. Desde hace un tiempo, Unión viene trabajando para intentar concretar su renovación, por lo que será uno de los asuntos a resolver en esta etapa de definiciones.

También habrá que determinar qué posiciones necesitan refuerzos, cuáles serán los jugadores considerados prescindibles y qué lugar ocuparán aquellos futbolistas que terminaron ganando espacio durante el segundo semestre.

La secretaría técnica encabezada por Santiago Zurbriggen tendrá un papel central en esa planificación, aunque sus decisiones estarán inevitablemente vinculadas con la resolución que se tome respecto del entrenador.

Una decisión que marcará el rumbo de Unión

La temporada terminó con una victoria ante Vélez, pero el resultado no consiguió disimular el fracaso deportivo de no haber alcanzado los playoffs. Para Unión, que había logrado avanzar en las dos ediciones anteriores bajo la conducción de Madelón, quedar afuera representa un retroceso y obliga a revisar el camino recorrido.

El próximo encuentro entre Spahn, Madelón y Zurbriggen será mucho más que una reunión para hacer un balance: estará en juego la continuidad de un entrenador, la orientación del proyecto futbolístico y la construcción de un plantel que necesita recuperar competitividad.

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El presidente tendrá que escuchar las distintas posiciones de sus pares y evaluar si mantiene su respaldo al técnico o si acepta que el ciclo necesita un cambio. Madelón, por su parte, tiene contrato y ya proyecta lo que viene, pero sabe que su continuidad está bajo análisis.

Prensa Unión

En definitiva, Unión se encuentra ante una encrucijada. La decisión que se tome en los próximos días marcará buena parte de su futuro deportivo: apostar a la continuidad de Madelón con una renovación profunda del plantel o iniciar una nueva etapa con otro entrenador. Después de un Clausura que terminó con frustración, el margen para equivocarse vuelve a ser cada vez menor.