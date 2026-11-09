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Avanzan las gestiones para un amistoso entre Argentina y Brasil para marzo

La AFA mantiene negociaciones avanzadas con la CBF para organizar un nuevo clásico entre Argentina y Brasil en marzo de 2027. Se disputaría en una sede neutral

9 de noviembre 2026 · 17:45hs
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Avanzan las gestiones para un amistoso entre Argentina y Brasil para marzo

Aunque todavía tiene compromisos por delante antes de despedir el 2026, la Selección Argentina ya empieza a mirar más allá. En la AFA trabajan sobre la agenda del próximo año y uno de los encuentros que asoma con mayor fuerza es nada menos que un nuevo cruce ante Brasil, con marzo como fecha tentativa y fuera de ambos países.

Se viene otro Argentina-Brasil

Las gestiones entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Brasileña de Fútbol estarían avanzadas para concretar el amistoso durante la primera ventana internacional de 2027. La propuesta contempla llevar el clásico sudamericano a una cancha neutral, aunque todavía no se conocen posibles sedes ni el estadio que podría albergar el espectáculo.

La intención sería cerrar el acuerdo antes de que finalice el año. De confirmarse, el partido llegaría en un momento estratégico para los dos seleccionados, ya que serviría como preparación de cara al regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, cuya reanudación está prevista para mediados de 2027.

Mientras tanto, el equipo de Lionel Scaloni tiene la mirada puesta en sus últimos compromisos de esta temporada. Argentina recibirá a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera y luego se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Esos encuentros también tendrán un valor especial para el cuerpo técnico, que deberá seguir buscando variantes y dándole forma a una nueva estructura. Con el recambio generacional cada vez más presente en las convocatorias, la Selección comienza a transitar una etapa diferente, con el desafío de sostener su competitividad y construir nuevos liderazgos para lo que viene.

Un posible clásico ante Brasil sería, en ese camino, una prueba de máxima exigencia y una medida importante para evaluar cuánto avanzó Argentina en esa renovación.

Argentina Brasil amistoso
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