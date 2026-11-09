Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Luego de las tres derrotas consecutivas que había sufrido, en septiembre Colón sumó un psicólogo deportivo y desde ese momento, el equipo no perdió más

Desde que Pablo Sucarat se sumó a trabajar con el plantel, Colón se mantiene invicto.

¿Casualidad o causalidad? Muchos en Colón se preguntan, respecto a la influencia del psicólogo deportivo Pablo Sucarat, quien se incorporó al club en septiembre, luego de que el Sabalero perdiera tres partidos al hilo.

Los antecedentes respaldaban a Sucarat, quien en el primer semestre del año trabajó con el plantel de Belgrano, que se consagró campeón en el Torneo Apertura.

Pero además, Sucarat ya había tenido una experiencia en Colón, cuando trabajó con el cuerpo técnico que encabezaba Darío Franco entre el 2015 y 2016.

En una entrevista con Sol Play 91.5 que se realizó en 2020, Sucarat manifestó: "Me tocó trabajar en Colón en la época de Darío Franco y me llamaron cuando estuvieron 10 fechas sin ganar".

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Y en ese momento, con la llegada de Sucarat el equipo mejoró mucho, salvando la categoría y clasificando a la liguilla por un lugar en la Copa Sudamericana. Si bien quedó eliminado ante Belgrano, cerró el 2015 dejando una mejor imagen.

Por su parte, en el presente, Sucarat se sumó a trabajar con el plantel luego de la seguidilla de derrotas frente a Racing de Córdoba, Deportivo Morón y Godoy Cruz.

Por lo cual, desde su arribo a Colón, el elenco rojinegro se mantiene invicto sumando cuatro victorias (Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires, Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano) y tres empates (All Boys, Mitre y Almirante Brown).