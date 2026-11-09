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El plantel de Unión retomó las tareas mientras se resuelven las vacaciones y la pretemporada

El plantel de Unión aún no se toma vacaciones y volvió a las prácticas en el predio de manera liviana a la espera de resolver varios temas claves

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 17:33hs
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El plantel de Unión retomó las tareas mientras se resuelven las vacaciones y la pretemporada

Prensa Unión

El último partido del Clausura ya quedó atrás, pero en Unión todavía hay cuestiones importantes por definir. Después de quedarse afuera de los playoffs, el plantel retomó los entrenamientos este lunes en el predio, aunque el foco empieza a desplazarse hacia lo que vendrá y a las decisiones que marcarán el próximo paso.

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Por ahora, la actividad se desarrolla con normalidad y bajo una planificación liviana, mientras se aguarda que Leonardo Madelón y su cuerpo técnico determinen cuándo comenzarán las vacaciones. No hay apuro, pero sí asuntos que necesitan encontrar respuestas antes de cerrar definitivamente el año futbolístico.

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¿El plantel de Unión seguirá trabajando todo noviembre?

Uno de los puntos centrales estará en las conversaciones entre el entrenador y la dirigencia. La continuidad de Madelón aparece como uno de los temas más importantes de una agenda que también deberá contemplar el balance de la temporada y la planificación deportiva para 2027.

Por ahora, el plantel de Unión sigue con las prácticas.

Por ahora, el plantel de Unión sigue con las prácticas.

En ese escenario, los próximos días pueden resultar determinantes. Más allá de que el equipo ya cumplió con su calendario, el regreso al trabajo funciona también como el primer paso de una etapa en la que comenzarán a definirse nombres, objetivos y condiciones para el futuro.

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Mientras tanto, la idea preliminar es que la pretemporada comience durante la primera semana de enero. Sin embargo, todavía no existe una planificación cerrada y ese cronograma dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. Unión empezó a bajar el telón de su temporada, pero todavía tiene mucho por resolver antes de abrir un nuevo capítulo.

Unión Leonardo Madelón vacaciones
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