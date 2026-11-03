Pullaro confirmó que participará de la recepción al papa León XIV en el Palacio Libertad

El gobernador de Santa Fe asistirá el domingo al encuentro previsto en Buenos Aires por la visita del Sumo Pontífice. Consultado sobre un posible mensaje crítico de la Iglesia respecto de la situación social y económica, dijo que primero espera escuchar sus palabras.

Pullaro en recepción papal. El gobernador de Santa Fe asistirá al encuentro del domingo con el papa León XIV en Buenos Aires.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , confirmó que el próximo domingo participará de la recepción al papa León XIV en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

El mandatario realizó el anuncio este martes durante una rueda de prensa en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) , donde también fue consultado sobre las expectativas en torno al mensaje que podría transmitir el referente de la Iglesia Católica.

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Pullaro espera escuchar el mensaje del Papa

Ante la posibilidad de que la Iglesia formule un pronunciamiento crítico sobre la situación social y económica del país, Pullaro evitó anticipar una interpretación política y sostuvo que primero quiere conocer las palabras del Pontífice.

“Espero escuchar el mensaje primero; después, por supuesto, podremos hacer una evaluación política”, respondió.

El gobernador también destacó la importancia de escuchar al máximo referente de la Iglesia Católica y planteó la necesidad de considerar de qué manera los valores cristianos pueden incorporarse a las políticas públicas.