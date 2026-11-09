El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

Ante aproximadamente más de dos millones de personas, el Papa encabezó una celebración. "La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo", dijo.

El papa León XIV llegó este lunes cerca de las 11.15 a Palermo para celebrar una misa en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en uno de los actos centrales de su visita a la Argentina. Después de recorrer el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Pontífice se trasladó hasta el barrio porteño, donde una multitud aguardaba su llegada.

Los organizadores calculan que alrededor de dos millones de personas se acercaron para participar de la celebración y ver de cerca al Sumo Pontífice. La convocatoria se extendió por los alrededores del monumento, con gente distribuida por distintos sectores y vecinos que siguieron la llegada desde los balcones de los edificios.

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“¡Que viva el papa León!“, es el grito coreado que le da la bienvenida al Sumo Pontífice a la misa que se realizará en avenida Del Libertador. A través de cadena nacional se muestra el recorrido del Santo Padre hacia el escenario principal. A su paso, decenas de personas agitan banderas argentinas y otras con colores papales. León XIV saluda a la gente.

"Santa Misa":Por la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires https://t.co/OCXsk4PI4G — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

León XIV abrió su mensaje destacando la importancia de la fe. "Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias", remarcó el padre.

"Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del 'dar para tener', la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro", enfatizó el papa León XIV. Y destacó: "Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien".

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El mensaje del Papa a las familias que la están pasando mal

León XIV recardó el salmo de Ezequiel 47, sobre un río que viaja de manera subterránea sanando la tierra. "Estas imágenes reflejan la situación de fragilidad y de caos que con frecuencia encontramos en la experiencia humana", señaló el Santo Padre.

"También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", anunció.

El homenaje de León XIV al papa Francisco

En medio del mensaje sobre la familia, el Santo Padre recordó al papa Francisco y fue ovacionado por los presentes. "La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", destacó.

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El pedido del papa León XIV para salir a evangelizar

En sus últimos pasajes, el Papa pidió a los fieles que participen de la iglesia como comunidad. "Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas.La vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia", pidió.

"A la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia", cerró su discurso.

Encuentro con trabajadores y líderes religiosos

La agenda continuará por la tarde en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Alrededor de las 16, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

Una hora y media después, a las 17.30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Las últimas actividades de la jornada tendrán lugar en el centro porteño. A las 18.45, el Papa participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal, donde concluirá su agenda de este lunes.