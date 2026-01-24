El papa León XIV advirtió que la IA amenaza con erosionar las capacidades humanas

El pontífice reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la industria cultural y la comunicación. Dijo que la revolución digital debe ser “guiada”.

El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

En su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV lanzó una dura advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial (IA), calificándola como un "oráculo" que pone en riesgo la autonomía del pensamiento y la calidad del debate público.

El pontífice estadounidense, que asumió tras la histórica era de cambios tecnológicos, sostuvo que "eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas".

Según su visión, la revolución digital no debe ser detenida, pero sí "guiada" de manera urgente para evitar que el tejido social y político quede supeditado a la lógica de los algoritmos.

El Papa reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la industria cultural y la comunicación, señalando que gran parte de la creatividad humana "corre el riesgo de ser desmantelada" ante la producción masiva de textos, música y videos generados por máquinas.

En este contexto, expresó su preocupación por la persuasión encubierta de los 'chatbots' y la simulación de relaciones en redes sociales, donde "es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con 'bots'".

Asimismo, León XIV denunció la formación de un "oligopolio" tecnológico en manos de pocas empresas y reclamó a los legisladores del mundo una "regulación adecuada" y "transparencia" para combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas frente a lo que definió como un mundo de espejos digitales.