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El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

En su primera Misa de Domingo de Ramos, el pontífice rechazó el uso de la fe para validar conflictos bélicos en medio de la escalada en Medio Oriente.

29 de marzo 2026 · 09:18hs
El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

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El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

El papa León XIV rechazó de forma tajante los intentos de instrumentalizar a Dios como una justificación para la guerra, durante su primera Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

Las declaraciones del pontífice, las primeras en el marco de su semana inaugural de Pascua desde su elección, se interpretaron como una respuesta directa a la actual administración de los Estados Unidos y al recrudecimiento de las hostilidades con Irán.

Ante una multitud de fieles, el primer Papa nacido en territorio estadounidense sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

En un discurso marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, el Santo Padre afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a Dios para justificar la guerra”

Durante su alocución, León XIV citó al difunto obispo italiano Antonio "Tonino" Bello, reconocido defensor de la paz que se opuso férreamente a la Guerra del Golfo en la década del 90.

Estas palabras marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.

El inicio de la Semana Santa se vio condicionado por el impacto directo del conflicto en la región. Si bien en el Vaticano se realizó la tradicional procesión de palmas, la histórica peregrinación en Jerusalén fue cancelada por razones de seguridad.

Al respecto, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de dicha ciudad, lamentó que “debido a la guerra, este año no hemos podido realizar la tradicional peregrinación de Cuaresma”.

De esta manera, el pontífice inició las celebraciones litúrgicas con un llamado urgente a la desescalada y una crítica frontal a la validación religiosa de la violencia armada.

• LEER MÁS: Israel intensifica su ofensiva terrestre en el Líbano contra Hezbolá

papa León XIV Medio Oriente
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