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Israel intensifica su ofensiva terrestre en el Líbano contra Hezbolá

A casi un mes del reinicio de las hostilidades, las fuerzas israelíes avanzan mientras los bombardeos alcanzan el corazón de Beirut, para expulsar a Hezbolá

28 de marzo 2026 · 10:33hs
Desde el 2 de marzo de 2026

Desde el 2 de marzo de 2026, las autoridades libanesas reportan más de 1.140 muertos tras los bombardeos de Israel
Comandos navales israelíes allanaron una escuela en Khiam

Comandos navales israelíes allanaron una escuela en Khiam, Líbano, y descubrieron cientos de armas, misiles, explosivos y fusiles de Hezbolá. Junto a las armas había objetos con el logotipo del ACNUR.

A casi un mes del reinicio de las hostilidades, las fuerzas de Israel avanzan hacia el río Litani mientras los bombardeos alcanzan el corazón de Beirut en el Líbano en busca de Hezbolá, dejando más de un millón de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes.

Puntos claves del ataque de Israel

  • Ofensiva terrestre: lo que comenzó como incursiones se ha transformado en una invasión a gran escala. El ejército israelí ha desplegado al menos tres divisiones y busca tomar el control total del sur del Líbano para expulsar a Hezbolá de la frontera.

  • Balance de víctimas: desde el 2 de marzo de 2026, las autoridades libanesas reportan más de 1.140 muertos y miles de heridos. En las últimas 24 horas, ataques en Sidón y la Becá han causado la muerte de civiles, incluidos niños y mujeres embarazadas.

  • Respuesta de Hezbolá: la milicia liderada por Naim Qassem mantiene una resistencia feroz, lanzando cientos de cohetes y drones diarios. Recientemente, Hezbolá reivindicó ataques contra bases aéreas y centros de vigilancia en el norte de Israel, causando bajas militares confirmadas por las FDI.

  • Crisis humanitaria: La ONU advierte sobre una "catástrofe inminente". Más de un millón de personas (20% de la población del Líbano) han abandonado sus hogares. La destrucción de puentes claves ha aislado a comunidades enteras en el sur.

  • Contexto Regional: el conflicto está ligado a la guerra directa entre Israel/EE. UU. e Irán. De hecho, hoy se detectó el primer ataque con misiles desde Yemen hacia Israel en este nuevo contexto bélico.

armas Hezbolá Líbano

La entrada de los Hutíes de Yemen en el conflicto

Tras un mes de advertencias, el grupo rebelde Ansar Allah (conocido como los hutíes), que controla gran parte de Yemen, ha pasado a la ofensiva directa contra Israel en apoyo a Irán y Hezbolá.

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El ataque del sábado 28 de marzo

Hoy mismo, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, confirmó el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos hacia "objetivos militares sensibles" en el sur y centro de Israel.

  • Resultado: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) confirmaron la interceptación de un misil que activó las alarmas en zonas como Beer Sheba y cerca del centro de investigación nuclear de Dimona.

  • Impacto: aunque no se reportaron víctimas directas por este misil, el ataque demuestra que los hutíes tienen capacidad de alcanzar el corazón de Israel a pesar de la distancia.

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Tras un mes de advertencias, el grupo rebelde Ansar Allah (conocido como los hutíes), que controla gran parte de Yemen, ha pasado a la ofensiva directa contra Israel en apoyo a Irán y Hezbolá.

Tras un mes de advertencias, el grupo rebelde Ansar Allah (conocido como los hutíes), que controla gran parte de Yemen, ha pasado a la ofensiva directa contra Israel en apoyo a Irán y Hezbolá.

El "Eje de la Resistencia" y el Mar Rojo

Los hutíes no actúan solos; son parte de la alianza financiada por Irán. Su rol estratégico es asfixiar el comercio marítimo:

  • Amenaza en el Mar Rojo: han advertido que cualquier buque vinculado a Israel o a sus aliados (especialmente EE. UU.) será un "objetivo legítimo".

  • Bloqueo de suministros: esto obliga a las navieras a desviarse por el Cabo de Buena Esperanza (África), lo que dispara los costos de transporte y seguros a nivel global.

Por qué ahora

El grupo había mantenido un perfil bajo durante las primeras semanas de marzo, pero tras los ataques de Israel y EE. UU. contra instalaciones nucleares y siderúrgicas en Irán hace unos días, Teherán ha dado la orden de activar todos los frentes. Los hutíes justifican su ataque como una respuesta a la "agresión sionista-estadounidense" contra el pueblo iraní y libanés.

¿Quiénes son los Hutíes?

  • Origen: un movimiento chiita zaydí del norte de Yemen.

  • Poder: controlan la capital, Saná, y el puerto estratégico de Al Hudaydah.

  • Arsenal: poseen misiles de largo alcance y drones suicidas (tecnología iraní) capaces de viajar más de 1.600 kilómetros hasta Israel.

Dato de última hora: EE. UU. ha reforzado su presencia naval en el Golfo de Adén para intentar prevenir nuevos lanzamientos, lo que pone a la región al borde de un enfrentamiento naval directo.

Israel Líbano Hezbolá bombardeos
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