Tras el abrazo de dos millones de personas en Buenos Aires, el papa León XIV llega a Córdoba este martes: se espera una misa multitudinaria

Después de una jornada de profunda emoción en Claypole y Palermo, el Pontífice viaja este martes 10 de noviembre a la provincia mediterránea, donde presidirá una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

El papa León XIV deja atrás una Buenos Aires que lo recibió con fervor y pone rumbo a Córdoba , la segunda gran escala de una visita histórica : es la primera de un pontífice a la Argentina desde 1987 , cuando estuvo Juan Pablo II, y termina con una espera de 39 años . Francisco, el primer Papa argentino, nunca volvió al país durante sus doce años de pontificado.

La agenda en Córdoba

Tras la misa de las 10 en Fadea, el Papa mantendrá por la tarde un encuentro con integrantes de la Iglesia local. Luego regresará a Buenos Aires para participar, desde las 20.15, de una reunión con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Aerolíneas Argentinas está a cargo de todos sus traslados aéreos, incluido el vuelo a Córdoba. La despedida será el miércoles 11, con una visita al Complejo Penitenciario de Devoto y una misa a las 10 en Luján. A las 14 partirá desde Ezeiza hacia Lima.

El antecedente porteño

La vara quedó alta: el lunes 9, los organizadores calcularon alrededor de dos millones de personas en la misa del Monumento a los Españoles, en Palermo. Allí el Papa homenajeó a Francisco, que fue obispo de la ciudad, y fue ovacionado. Les pidió a las familias ser protagonistas de la evangelización: “La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”. La agenda de ese día siguió con un encuentro con el mundo del trabajo en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, las vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

"¡Que viva el papa León XIV!", el grito que corea la multitud en la previa a la misa en Palermo

Emoción desde la madrugada

La jornada había empezado en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Miles de fieles lo esperaron desde temprano y el Papa se emocionó al escuchar los testimonios de Marta y Norma, dos asistidas de la institución. Habló de la discapacidad como medida del progreso de un país y convocó a los jóvenes a ser “santos de la caridad”. Abel Pintos cantó “La llave” y “Motivos”, y se volvió tendencia. Para el cantante fue una vivencia ajena a lo artístico: “Lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.

El mensaje político

En su primer discurso, el domingo en el Palacio Libertad, ante dirigentes, funcionarios y diplomáticos, León XIV pidió diálogo y convivencia más allá de las diferencias, defender la democracia y fortalecer la educación. También reclamó cuidar a ancianos y personas con discapacidad, defender la vida “por nacer” y que la economía esté al servicio de la persona. Antes mantuvo una audiencia privada de 40 minutos con Javier Milei en Casa Rosada.

El poncho que une a Messi y al papa León XIV: la prenda artesanal que volvió a lucir La Sole

Las repercusiones no tardaron. Milei se mostró dispuesto al diálogo, pero sostuvo que “los debates no son honestos intelectualmente” en el país. El gobernador Maximiliano Pullaro, presente en el acto, habló de un “mensaje de paz, de concordia, de esperanza” y destacó los pasajes sobre corrupción y crimen organizado. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, pidió no politizar el mensaje: aseguró que el Papa “viene como un pastor” y no representa una posición ideológica.

Orgullo santafesino. La misa de Palermo tuvo música de la provincia: la arpista Juana Moreno, de 21 años, formada en la Escuela de Música N° 9901 de Santa Fe, integró el ensamble junto al cornista Matías Sierra.

La gira, bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y seguirá en Perú.