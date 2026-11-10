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Unión activa el operativo 2027: cuándo cerrará el año futbolístico y cuándo volverá a entrenar

Tras quedar afuera de los playoffs, el plantel de Madelón retomó las prácticas en Casa Unión. El cierre de noviembre marcaría el final de la actividad antes de las vacaciones y el regreso previsto para enero.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 10:18hs
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Unión activa el operativo 2027: cuándo cerrará el año futbolístico y cuándo volverá a entrenar

Prensa Unión

El calendario deportivo de Unión entró en su etapa final. Sin competencia oficial por delante luego de no conseguir la clasificación a los playoffs del Clausura, el equipo rojiblanco volvió este martes a los entrenamientos en Casa Unión. Ahora, el desafío pasa por organizar las últimas semanas de actividad, definir el período de descanso y comenzar a diagramar el próximo ciclo futbolístico.

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Noviembre, el último tramo de actividad para el plantel rojiblanco

Con la temporada 2026 ya terminada desde lo competitivo, Leonardo Madelón y su cuerpo técnico tendrán por delante un período de trabajo diferente al habitual. La intención es mantener al grupo en actividad durante las próximas semanas, aunque todavía no existe una fecha confirmada para el último entrenamiento del año.

La posibilidad que se maneja es que las prácticas continúen hasta los últimos días de noviembre. Durante ese tiempo, el entrenador podrá profundizar las evaluaciones individuales, revisar lo realizado durante el campeonato y analizar qué futbolistas pueden formar parte de su proyecto para la próxima temporada.

También será un período importante para comenzar a resolver cuestiones vinculadas al armado del plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico deberán analizar contratos, posibles salidas y las necesidades que tendrá el equipo de cara a los desafíos que se presentarán en 2027.

Vacaciones en diciembre y regreso previsto para el 3 de enero

Una vez concluida la actividad de noviembre, los jugadores tendrán el descanso correspondiente durante diciembre. La planificación inicial establece que Unión volvería a reunirse el 3 de enero de 2027, fecha prevista para comenzar los trabajos de pretemporada.

Ese regreso marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto de Madelón, que buscará dejar atrás una campaña en la que no consiguió alcanzar los objetivos deportivos que se había planteado.

El mercado de pases tendrá un papel central en la reconstrucción del equipo. Habrá situaciones contractuales que resolver, futbolistas que podrían dejar la institución y puestos que necesitarán incorporaciones para elevar la competitividad del plantel.

De esta manera, Unión atraviesa un cierre de temporada con dos frentes de trabajo: completar las últimas semanas de entrenamientos y empezar a diseñar el equipo que afrontará el 2027. Aunque todavía restan definiciones, el calendario ya tiene una primera referencia: el 3 de enero aparece como la fecha señalada para volver a ponerse en marcha.

Unión entrenar Madelón playoffs
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