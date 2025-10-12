Uno Santa Fe | Información General | gobierno nacional

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

La Casa Rosada difundió una pieza audiovisual con críticas a los pueblos originarios. “La civilización prevaleció sobre el salvajismo”, sostuvieron.

12 de octubre 2025 · 18:07hs
El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Una vez más, el Gobierno nacional desató la polémica entorno a los usos del pasado. Esta vez, el foco estuvo puesto en el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora la llegada de los españoles a territorio americano y el comienzo de la "Conquista de América".

Video en redes sociales

En un video publicado en redes sociales, la Casa Rosada criticó a los pueblos originarios y destacó la figura de Cristóbal Colón como el impulsor de un "proceso de civilización, orden y progreso".

La fecha está en el centro de la disputa desde hace años. En 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner la conmemoración conocida como Día de la Raza pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural a través del decreto 1584. Sin embargo, bajo el gobierno de Javier Milei se retomó el nombre original en discursos y escritos oficiales aunque no hubo una modificación legislativa formal.

"La civilización prevaleció sobre el salvajismo"

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off de la pieza audiovisual difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada.

En la misma línea, asegura: “Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesías marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres”.

“Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea en referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

Asimismo, en plena disputa por la batalla cultural, el video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Finalmente, el video concluye: "En este fecha conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros: la civilziación occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir".

