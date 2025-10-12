Uno Santa Fe | Información General | Maximiliano Pullaro

Pullaro en La Noche de Mirtha: "Recibí amenazas y disparos en mi casa por enfrentar al narcotráfico"

El gobernador de Santa Fe contó que debió sacar a su familia de Rosario por motivos de seguridad y habló del narcoterrorismo en su provincia.

12 de octubre 2025 · 08:44hs
Maximiliano Pullaro estuvo en la mesa de Mirtha Legrand

captura video

Maximiliano Pullaro estuvo en la mesa de Mirtha Legrand

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha y se refirió a la lucha contra el narcotráfico. “Estuve amenazado en muchísimas oportunidades, con disparos de armas de fuego en mi domicilio”, aseguró.

Embed

Pullaro contó algunos detalles sobre las consecuencias personales que debió atravesar en su provincia tras enfrentarse a las bandas narco que azotaban Rosario. Las amenazas fueron tan contundentes que se vio obligado a sacar a su familia de la ciudad. “Tuve que sacar a mi familia de la ciudad”, comentó, sin dar mayores detalles, y confesó que, por razones de seguridad, no puede brindar más información.

En la mesa también estuvo presente la periodista Cristina Pérez, quien sin tapujos lo interrogó sobre el triple crimen de Florencio Varela y el vínculo entre el narcotráfico y el poder. “Hay que tomarlo muy en serio. Nosotros tuvimos hechos de esas características en Santa Fe. No se comparan los casos porque lo que sucedió en Rosario cruzó una línea, fue narcoterrorismo para quebrar políticas públicas que estaba llevando mi gobierno; se atacó a la población civil”, sentenció.

Finalmente, fue contundente respecto a las medidas que debe tomar el Estado y los procedimientos judiciales necesarios para erradicar el narcotráfico en el país. “El Estado tiene que actuar con todas las herramientas legales para aplastar la violencia y derrotar al narcotráfico”, afirmó.

• LEER MÁS: El futuro de Milei: Pullaro lo definió como un "presidente de transición" y advirtió sobre "el riesgo K"

Maximiliano Pullaro Rosario amenazas Narcotráfico
Noticias relacionadas
Buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y abuela.  

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Nuevas formas de pagar el boleto con la tarjeta Sube

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

El papa León XIV

"No abandonemos a nuestros hermanos": el papa León XIV pidió apoyo a los cristianos perseguidos

Lo último

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Último Momento
Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Ovación
Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos