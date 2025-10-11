¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

La irrupción de otras formas de pago, como billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito plantea un nuevo panorama para la tarjeta Sube.

La forma en que los santafesinos pagan su pasaje en el transporte público está experimentando una revolución. La tradicional tarjeta Sube , que por años fue la única llave de acceso a colectivos, ahora comparte espacio con las tarjetas de crédito, débito, prepagas y dispositivos con tecnología contactless (sin contacto).

Esta apertura a los multipagos ha generado una pregunta recurrente: ¿significa esto el comienzo del fin de la Sube? Cómo es la situación actual y lo que depara el futuro para el sistema de transporte en Argentina.

Expansión de multipagos en el transporte publico: más opciones, más comodidad

Desde hace un tiempo, en todas las líneas de colectivo en Santa Fe ya es posible acercar una tarjeta bancaria al validador (similar a como se hace con la Sube) y pagar el viaje al instante.

¿Qué medios de pago se sumaron?

El sistema de pagos abiertos impulsado por el gobierno nacional permite utilizar:

Tarjetas de crédito, débito y prepago contactless: principalmente de las marcas Visa y Mastercard. Simplemente se acercan al lector.

Celulares y Relojes Inteligentes (NFC): Si tienen una tarjeta bancaria asociada a una billetera virtual compatible (Google Pay, Apple Pay, MODO), se puede pagar sin contacto.

Códigos QR: Generados a través de billeteras digitales específicas (como la app Sube), aunque su implementación es progresiva.

Esta modernización, que ya está presente en colectivos en Santa Fe y en varias ciudades del interior, elimina la necesidad de recargar saldo y agiliza el ascenso de pasajeros.

La Sube no desaparece: el factor clave de la tarifa social

A pesar de la popularidad y la comodidad de los nuevos métodos, la respuesta inmediata es no, la tarjeta Sube no está destinada a desaparecer en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en un elemento crucial que los pagos bancarios aún no replican completamente: los beneficios y subsidios sociales.

Actualmente, la Sube mantiene la exclusividad en la aplicación de dos beneficios fundamentales

Tarifa Social Federal (TSF): Este descuento, destinado a jubilados y pensionados, ex-combatientes de Malvinas, beneficiarios de la AUH, Progresar, Monotributo Social y otros grupos vulnerables, se aplica únicamente a través de la Sube registrada. Es un beneficio vital para millones de argentinos.

Red Sube: el sistema de descuento por combinación de viajes es otra ventaja que sigue asociada exclusivamente al uso de la tarjeta Sube registrada.

Mientras el sistema de pagos abiertos no incorpore de manera efectiva y masiva la posibilidad de aplicar estos subsidios de forma individual a las tarjetas bancarias, la Sube sigue siendo esencial para los pasajeros que dependen de estos beneficios para acceder al transporte.

Escenario a futuro: convivencia y evolución

El panorama más probable no es la desaparición de la Sube, sino un futuro de convivencia y complementariedad entre los distintos medios de pago.

La tendencia apunta a un sistema de transporte más flexible y moderno, donde el usuario tendrá la libertad de elegir cómo pagar, pero donde la Sube mantendrá un rol central como vehículo de las políticas sociales y de subsidio del Estado.