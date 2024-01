El Presidente y dirigentes políticos enviaron sus saludos por Año Nuevo

El Indio Solari sorprendió con una entrevista exclusiva: "Me gustaría que la muerte me encuentre vivo"

En tanto, gobernadores, diputados y dirigentes de todo el arco político enviaron sus saludos por Año Nuevo y pidieron trabajar en el 2024 "incansablemente al servicio de la gente".

La vicepresidente Victoria Villarruel reconoció el "enorme esfuerzo que hacemos los argentinos para salir adelante, pero vamos a retribuir su confianza y sacrificio destinando todas nuestras energías a lograr que Argentina se ponga de pie".

"Desde lo personal, quiero agradecerles el inmenso honor que me dieron al elegirme vicepresidente, el cariño que me dispensan en cada lugar donde me ven y el apoyo para todos los que formamos parte del gobierno. Mi copa a las 12 se levanta por los argentinos para que el 2024 sea un año donde todos tengan pan y trabajo", expresó Villarruel en su cuenta de la red social X.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, deseó un "feliz año y mucha paz para todos" en su cuenta de la red social X y llamó a trabajar "incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia".

La Cancillería, que conduce Diana Mondino, envió un "muy feliz y próspero Año Nuevo".

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, saludó a "todos los miembros de las fuerzas federales" por su "dedicación que no conoce descanso ni horario" y agradeció por el cuidado que brindan "desde cada rincón de nuestra inmensa geografía".

"¡Que el 2024 nos encuentre trabajando juntos por una Argentina más segura!", agregó.