Uno Santa Fe | Información General | Quini 6

El Quini 6 quedó vacante y suma un pozo récord de $16.200 millones

Hubo 30 apostadores que acertaron en el Siempre Sale, de los cuales cinco son de la provincia de Santa Fe

4 de diciembre 2025 · 08:05hs
El Quini 6 quedó vacante y suma un pozo récord de $16.200 millones

gentileza

El Quini 6 quedó vacante y suma un pozo récord de $16.200 millones

El Quini 6 volvió a quedar vacante en el sorteo 3.327, realizado este miércoles 3 de diciembre, en los principales premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

En tanto, hubo 30 apostadores que acertaron en el Siempre Sale, de los cuales cinco son de la provincia de Santa Fe, y cada uno de ellos se llevará algo más de 9 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 7, a las 21.15, y nuevamente batió el récord histórico en su pozo acumulado, que será de 16.200 millones de pesos.

►Tradicional

Números sorteados: 06 - 21 - 22 - 34 - 37 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.333.167.263

Con cinco aciertos: 9 ganadores, que recibirán $3.529.727

Con cuatro aciertos: 985 ganadores, que recibirán $9.675

►La Segunda

Números sorteados: 02 - 03 - 12 - 19 - 27 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.725.991.707

Con cinco aciertos: 67 ganadores, que recibirán $474.142

Con cuatro aciertos: 2.564 ganadores, que recibirán $3.716

►Revancha

Números sorteados: 03 - 15 - 21 - 22 - 30 - 32

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $8.400.087.099

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 07 - 27 - 31 - 36 - 42

Con cinco aciertos: 30 ganadores, que recibirán $9.496.264

►Pozo extra

900 ganadores, que recibirán $144.444

>>Leer más: Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Quini 6 pozo récord
Noticias relacionadas
otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Una de las últimas imágenes del papa Francisco con vida.

El año en búsquedas en Google más completo: las figuras que marcaron tendencia en Argentina en 2025

El fraude cibernético está al acecho

La amenaza del fraude cibernético: cómo prevenir esta amenaza que acecha

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Último Momento
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"