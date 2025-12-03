Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Tal como lo detalló UNO Santa Fe, la dirigencia de Colón ya cerró a Diego Colotto, que será el nuevo mánager una vez que se desvincule de Independiente

Colón avanzó en la contratación de Diego Colotto como nuevo mánager y llegará la próxima semana a Santa Fe para firmar su contrato y ponerse manos a la obra. Tal como reveló UNO Santa Fe, el presidente José Alonso mantuvo en Rosario una extensa charla con él, donde se alinearon los objetivos y el proyecto.

La dirigencia venía evaluando distintos perfiles para reorganizar la estructura y encontró en Colotto al adecuado. En la reunión con Alonso quedaron consensuados los puntos principales –ni hablar el económico– : metodología de trabajo, rol en las decisiones deportivas y la necesidad de darle estabilidad al proyecto, una de las prioridades después del fallo en este 2025.

Antes de desembarcar en Santa Fe, Colotto debe resolver su desvinculación de Independiente, donde integra la secretaría técnica (medios de Avellaneda indican que se disolvería). Allí cumplió un rol analítico y de seguimiento, experiencia que, entienden en Colón, será clave para la construcción del nuevo plantel. Una vez acordada esa salida, quedará habilitado para ponerse el buzo y comenzar su gestión.

Diego Colotto.jpg Todo listo para que Diego Colotto sea el nuevo mánager de Colón.

La conexión con Medrán y el armado del plantel de Colón

Apenas llegue a la ciudad, el exdefensor buscará tomar contacto personal con Ezequiel Medrán, con el que coordinará necesidades, perfiles y prioridades. El mánager asumirá la conducción del mercado de pases, evaluando tanto posibles refuerzos como las situaciones contractuales del actual plantel.

Con experiencia previa en Quilmes —donde tuvo dos ciclos como mánager— y en la estructura técnica de Independiente, Colotto llega con un recorrido que respalda su elección. Sus pasos en el fútbol argentino lo llevaron a trabajar en contextos complejos y a participar de reestructuraciones. Que conozca la divisional es un aspecto no menor.

La oficialización del acuerdo se dará cuando Colotto llegue la próxima semana a Santa Fe, firme los papeles y se instale para iniciar funciones. En Colón lo esperan como una pieza clave para un año donde el club buscará orden, coherencia y competitividad en la Primera Nacional.