¿La continuidad de Minella en Colón, en jaque con la asunción de Alonso?

La llegada de José Alonso abrió el interrogante sobre el futuro del entrenador de la reserva de Colón, Martín Minella, cuya continuidad estaría en "revisión"

Con la nueva dirigencia ya en funciones, una de las preguntas que comenzó a circular en Colón apunta directamente a la reserva : ¿seguirá Martín Minella ? La flamante gestión todavía no dio señales claras, pero por lo que se pudo saber, su continuidad todavía se analiza, lo que pone un manto de dudas.

Un técnico con contrato, pero sin certezas en Colón

Minella es empleado, sin embargo, la llegada de José Alonso como presidente generaría un cambio en las formativas, con revisión en cada área y su nombre quedó en el centro justamente. En pocas palabras, hoy estaría más afuera que adentro.

Cuando arribó hace dos años, Minella criticó el mal estado de la pensión y de los campos de juego del predio. Aquellas observaciones, que buscaban llamar la atención sobre necesidades urgentes, podrían pasarle factura, más allá de la animosidad de pensar en el bien común del club.

¿Una reestructuración que podría dejarlo afuera de Colón?

La nueva dirigencia apunta a una reorganización profunda del fútbol formativo. Ese concepto engloba metodología, perfiles de entrenadores y funcionamiento de las categorías, donde la meta es bajar también la cantidad de profes. En ese mapa, poco imaginan a Minella como parte de la renovación. Por eso, su figura quedó flotando en un terreno difuso.

Lo único concreto es que no hay una decisión. Minella sigue en su puesto, aunque sin la confirmación que habitualmente acompaña el inicio de un ciclo dirigencial. Colón aún no resolvió quién comandará la reserva en 2026. Mientras tanto, el entrenador transita el fin de año sabiendo que su futuro depende de una charla que todavía no llegó.