Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

En el predio Nery Pumpido, Unión se impuso a Colón de San Justo por 2 a 1 en la gran final del Clausura de Primera A Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Unión de Santa Fe se impuso por 2 a 1 a Colón de San Justo en la gran final disputada en el predio de la Liga Santafesina. Los goles de Ignacio Isla y Benjamín Pérez le dieron el título al equipo dirigido por Juan De Olivera. Por su parte, el tanto de Genaro Peresutti no alcanzó para las aspiraciones de los dirigidos por Miguel Restelli. Desde el 2016 que la entidad de la avenida López y Planes no conseguía festejar en un campeonato liguista.

Ante un gran marco de publico y en medio de un colorido y maravilloso ingreso de los dos equipos al campo de juego del Pedro Pasculi fue toda una fiesta. Unión se quedó con el certamen Clausura de Primera A Chijí Serenotti al derrotar por 2 a 1 a Colón de San Justo bajo el arbitraje de Joaquín Urbani.

El comienzo de las acciones fue con mucha intensidad. La poca visibilidad producto del humo de la pirotecnia arrojada en la previa al pleito no fue impedimento para ver un buen arranque. Se trató de unos primeros minutos de ida y vuelta. El remate más claro lo tuvo Sottocorno para los santafesinos, ante una buena reacción del arquero Chávez. Colon (SJ) tuvo algunas aproximaciones y una posición adelantada de Albarracín tras un remate peligroso que casi produce la apertura del marcador.

image El equipo Tatengue derrotó 2 a 1 al Conquistador y gritó campeón liguista después de varios años.

Mucho nerviosismo, y los dos que se estudiaban un poquito. Lautaro Fagioli tuvo la primera clara, un defensor de Unión salvo la caída del arco ya que Chávez había sido superado. En la siguiente acción, pisando los veinte minutos, llego la apertura del marcador del Tate, con la cabeza Ignacio Isla puso el 1 a 0 tras un córner muy bien ejecutado.

Chávez, el arquero de Unión, tuvo un par de intervenciones positivas que hizo que el Conquistador no consiguiera empatarlo. Con espacios Unión se hizo fuerte, tuvo un par de chances, pero no lo supo aprovechar. Resulto un partidazo. Los dos se olvidaron la presión, dejaron de lado el nerviosismo y brindaron un buen espectáculo.

El arranque del complemento lo tuvo como protagonista al arquero unionista ya que los del Portón del Norte tuvieron chances, y sus intervenciones evitaron la caída de su arco. A los 14 llegó el segundo del Tate, con una pelota en profundidad, el centro y Pérez que desde la puerta del área grande no tuvo piedad, cuando las acciones eran favorables para el Conquistador. Se daba el hecho que la figura era Chávez y su equipo se imponía por 2 a 0.

Fue una noche en la que el árbitro Urbani saco varias amarillas. Colón de San Justo iba y se ilusionaba, con el aliento de su publico, pero siempre se las ingenió el elenco rojiblanco para no permitir el descuento. El Conquistador se desgastó físicamente, y Unión se dedico a cuidar la victoria.

image Colón de San Justo hizo un gran desgaste, pero no supo aprovechar las oportunidades que dispuso.

El reloj se le terminaba a la visita que logro aprovechar los siete minutos demás que adiciono el juez del cotejo. Merecidamente, a los 47 logró descontar Genaro Peresutti y el partido se puso picante. Unión ganó la final y merecidamente se consagró campeón del Clausura Chiji Serenotti.

Benjamín Pérez, gol y una de las figuras de Unión

Benjamín Pérez, autor del segundo gol del campeón, señaló que "fue un gol que nos relajó un poco, pero ellos fueron un rival muy duro, buscaron hasta lo último, incluso nos metieron un gol, y por eso no había que relajarse. Lo bueno es que no nos desesperamos, y si queríamos salir campeón teníamos que lo que veníamos trabajando durante todo el año".

El 10 de Unión manifestó que "en el momento del gol me acordé de toda mi familia. Este título significa mucho en lo personal y para el club, que hace mucho que no salía campeón en primera. La verdad que queríamos salir campeones, dimos todo, no importaba ante quien, y hoy se reflejó que hicimos las cosas bien".

"Salimos campeón de Copa Santa Fe, fue un equipo que desde el principio fuimos a full desde principios de año. Se nos dio por suerte, ya que entrenamos muy duro todo el tiempo. Mis comienzos fueron de chico en el Club Floresta, jugando menos de un año, y después me fui a Atenas. Después hice todas las inferiores en Unión, hace nueve años que estoy en el club" describió una de las figuras de Unión ante el Conquistador en la gran final del Chijí Serenotti.

image Los capitanes de Unión y Colón de San Justo (Sottocorno y Baroni) junto al árbitro Joaquín Urbani.

Síntesis

Unión 2- Colón de San Justo 1

Unión: Agustín Chavez; Ignacio Isla, Mario Mosset, Nazareno Fazzi, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Lucas Caciabue, Santino Sotocorno, Alan Sosa, Benjamín Pérez, Nahuel Blanco. DT: Juan De Olivera. Suplentes: Raschia, Zenclussen, Barinaga, Bigot, Peralta, Romero y Benavidez.

Colón de San Justo: Gonzalo Chavez; Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo, Ismael Quílez, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega, Genaro Peresutti, Alexis Palacios, Claudio Albarracin, Matías Fantin, Lautaro Fagioli: DT Miguel Restelli. Suplentes: Monzón, González, Del Giudice, Ojeda, Mena, Giménez y Jominy.

Goles: Pt: 18´ Ignacio Isla (U); St: 14´ Benjamín Pérez (U); 47´ Genaro Peresutti (CSJ).

Cancha: predio Nery Pumpido.

Árbitro: Joaquín Urbani (LSF).