Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Informe del Senado: cómo quedó Santa Fe en la distribución de la coparticipación

El informe de la Comisión de Coparticipación del Senado confirmó que Santa Fe es la segunda jurisdicción del país en volumen de fondos recibidos y anticipa un escenario fiscal con señales mixtas.

4 de diciembre 2025 · 08:41hs
Informe del Senado: cómo quedó Santa Fe en la distribución de la coparticipación

Las transferencias nacionales crecieron en términos reales por primera vez en meses y Santa Fe fue la segunda provincia con mayor volumen de fondos recibidos, según el informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación correspondiente a octubre de 2025.

Transferencias con mejora real: el dato que mira la Casa Gris

El documento oficial reveló que las transferencias a provincias y CABA alcanzaron los $5.485.076 millones en octubre, un 7,7% más que en septiembre. El dato clave es que, descontada la inflación del 31,31% interanual, el aumento fue del 0,9% real, marcando una recuperación tras varios meses de retrocesos.

Del total distribuido, las 23 provincias recibieron $5.365.056 millones, con una suba idéntica del 7,7% mes contra mes. La coparticipación federal representó $4.897.132 millones, un 8,2% más que en septiembre.

Santa Fe: segunda provincia que más fondos recibió

Según el relevamiento, Buenos Aires encabezó la distribución, seguida por Santa Fe con $469.684 millones (8,56% del total) y Córdoba con $457.396 millones (8,34%).

Santa Fe aparece así entre las jurisdicciones más beneficiadas por los recursos automáticos: $469.684 millones totales transferidos, 8,56% de la masa coparticipable nacional y segundo distrito del país en volumen de fondos

La comparación interanual de la coparticipación federal también mostró números positivos: el incremento nominal fue de 33,25% y la mejora real ascendió a 1,5% al descontar la inflación.

Ganancias e IVA sostienen la masa coparticipable

En octubre, la recaudación tributaria nacional fue de $16.165.742 millones, con un crecimiento real del 2,3% mensual, aunque la caída interanual fue del 3,7% en términos ajustados.

Los pilares de la coparticipación mostraron señales alentadoras:

  • Impuesto a las Ganancias: $3.277.944 millones (+12,2% mensual y +13,1% real interanual)

  • IVA: $5.773.182 millones (+5,2% mensual y +0,3% real interanual)

Ambos tributos aportan más del 95% de los recursos coparticipables, por lo que su buen desempeño se traduce directamente en mayores transferencias a las provincias, incluida Santa Fe.

La contracara del informe estuvo en los impuestos vinculados al comercio exterior, que cayeron 17,3% mensual y 19,3% interanual en términos reales. Se registraron menores derechos de exportación y reducción en importaciones, lo que impacta negativamente en la masa coparticipable.

La masa coparticipable alcanzó los $8.529.986 millones, impulsada por Ganancias y el IVA. Desde el Senado advierten que, pese a la recuperación, persisten fuertes asimetrías territoriales:

  • $119.521 per cápita fue el promedio nacional, pero provincias como Tierra del Fuego ($342.511) triplican ese valor.

  • En cambio, Santa Fe se ubicó entre las tres provincias que más salarios mínimos acumularon por transferencias, con 1.458.647 unidades, solo detrás de Buenos Aires.

Federalismo y deuda constitucional pendiente

A 30 años de la reforma constitucional de 1994, el informe recuerda que no se sancionó una nueva ley-convenio de coparticipación, tal como ordena la Constitución.

Expertos como Alberto Dalla Vía, Daniel Sabsay y Antonio María Hernández alertaron que el sistema vigente “no responde a criterios de equidad ni proporcionalidad” y que la discrecionalidad afecta el federalismo fiscal.

Lo que viene: señales mixtas y debate abierto

Para Santa Fe, el informe trae buenas noticias a corto plazo:

  • suba real de las transferencias,

  • fuerte participación en la distribución nacional,

  • impulso de los tributos centrales de la masa coparticipable.

Pero agrega advertencias estructurales, como la caída del comercio exterior, la dependencia de muchas provincias del sistema y la falta de una nueva ley de coparticipación, que mantiene abiertas las tensiones entre Nación y distritos.

• LEER MÁS: Transferencias automáticas por habitante a las provincias: cómo se ubica Santa Fe en el ranking de reparto

Santa Fe coparticipación informes Senado
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

santa fe pide la prorroga parcial de la ley de emergencia en seguridad: que se mantiene y que no

Santa Fe pide la prórroga parcial de la ley de emergencia en seguridad: qué se mantiene y qué no

Informe del Observatorio de Inverciones y Comercio Exterior de Santa Fe

Santa Fe implementa el Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior

Wall Street

Santa Fe sale el jueves a Wall Street en busca de fondos para obras públicas

Lo último

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Último Momento
Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

Por qué se viaja menos en colectivo en Santa Fe: el estudio que revela la profundidad de la crisis

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"