Informe del Senado: cómo quedó Santa Fe en la distribución de la coparticipación

El informe de la Comisión de Coparticipación del Senado confirmó que Santa Fe es la segunda jurisdicción del país en volumen de fondos recibidos y anticipa un escenario fiscal con señales mixtas.

Las transferencias nacionales crecieron en términos reales por primera vez en meses y Santa Fe fue la segunda provincia con mayor volumen de fondos recibidos , según el informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación correspondiente a octubre de 2025.

El documento oficial reveló que las transferencias a provincias y CABA alcanzaron los $5.485.076 millones en octubre, un 7,7% más que en septiembre . El dato clave es que, descontada la inflación del 31,31% interanual , el aumento fue del 0,9% real , marcando una recuperación tras varios meses de retrocesos .

Del total distribuido, las 23 provincias recibieron $5.365.056 millones, con una suba idéntica del 7,7% mes contra mes. La coparticipación federal representó $4.897.132 millones, un 8,2% más que en septiembre.

Santa Fe: segunda provincia que más fondos recibió

Según el relevamiento, Buenos Aires encabezó la distribución, seguida por Santa Fe con $469.684 millones (8,56% del total) y Córdoba con $457.396 millones (8,34%).

Santa Fe aparece así entre las jurisdicciones más beneficiadas por los recursos automáticos: $469.684 millones totales transferidos, 8,56% de la masa coparticipable nacional y segundo distrito del país en volumen de fondos

La comparación interanual de la coparticipación federal también mostró números positivos: el incremento nominal fue de 33,25% y la mejora real ascendió a 1,5% al descontar la inflación.

Ganancias e IVA sostienen la masa coparticipable

En octubre, la recaudación tributaria nacional fue de $16.165.742 millones, con un crecimiento real del 2,3% mensual, aunque la caída interanual fue del 3,7% en términos ajustados.

Los pilares de la coparticipación mostraron señales alentadoras:

Impuesto a las Ganancias: $3.277.944 millones (+12,2% mensual y +13,1% real interanual)

IVA: $5.773.182 millones (+5,2% mensual y +0,3% real interanual)

Ambos tributos aportan más del 95% de los recursos coparticipables, por lo que su buen desempeño se traduce directamente en mayores transferencias a las provincias, incluida Santa Fe.

La contracara del informe estuvo en los impuestos vinculados al comercio exterior, que cayeron 17,3% mensual y 19,3% interanual en términos reales. Se registraron menores derechos de exportación y reducción en importaciones, lo que impacta negativamente en la masa coparticipable.

La masa coparticipable alcanzó los $8.529.986 millones, impulsada por Ganancias y el IVA. Desde el Senado advierten que, pese a la recuperación, persisten fuertes asimetrías territoriales:

$119.521 per cápita fue el promedio nacional , pero provincias como Tierra del Fuego ($342.511) triplican ese valor.

En cambio, Santa Fe se ubicó entre las tres provincias que más salarios mínimos acumularon por transferencias, con 1.458.647 unidades, solo detrás de Buenos Aires.

Federalismo y deuda constitucional pendiente

A 30 años de la reforma constitucional de 1994, el informe recuerda que no se sancionó una nueva ley-convenio de coparticipación, tal como ordena la Constitución.

Expertos como Alberto Dalla Vía, Daniel Sabsay y Antonio María Hernández alertaron que el sistema vigente “no responde a criterios de equidad ni proporcionalidad” y que la discrecionalidad afecta el federalismo fiscal.

Lo que viene: señales mixtas y debate abierto

Para Santa Fe, el informe trae buenas noticias a corto plazo:

suba real de las transferencias ,

fuerte participación en la distribución nacional ,

impulso de los tributos centrales de la masa coparticipable.

Pero agrega advertencias estructurales, como la caída del comercio exterior, la dependencia de muchas provincias del sistema y la falta de una nueva ley de coparticipación, que mantiene abiertas las tensiones entre Nación y distritos.

• LEER MÁS: Transferencias automáticas por habitante a las provincias: cómo se ubica Santa Fe en el ranking de reparto