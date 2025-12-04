Uno Santa Fe | Santa Fe | Universidad

Tras 106 años, la Universidad del Litoral tendrá por primera vez en su historia a una mujer como rectora

Se trata de Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, quien este miércoles por la mañana se presentó como candidata y todo indica que se trata de una lista única junto a Liliana Dillon

4 de diciembre 2025 · 08:25hs
Laura Tarabella

Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias

Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) está muy cerca de consolidarse en la historia de la Universidad del Litoral. Es que, el próximo 11 de diciembre, la profesora de Geografía, especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía y docente-investigadora, podría convertirse en la primera mujer rectora - en 106 años de existencia - de la casa de estudios.

Fachada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Fachada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Este miércoles, Tarabella brindó una entrevista donde contó que su futuro se definirá en Asamblea Universitaria. Además, adelantó que la fórmula que encabeza cuenta con Liliana Dillon, decana de Ciencias Económicas, como vicerrectora para el período 2026-2030.

"Hace dos años consecutivos que no tenemos presupuesto, funcionamos con el presupuesto del año anterior y eso trae mayores inconvenientes porque no permite que uno pueda planificar", dijo respecto a la realidad que deberá enfrentar. También mencionó pérdida de "masa crítica de calidad" en el cuerpo docente. Y sobre este punto, indicó que los atrasos salariales provocan que muchos profesionales muy bien calificados, anticipen sus jubilaciones o deban "regresar al sector productivo o a trabajos anteriores, especialmente en disciplinas vinculadas a ese ámbito".

Sobre marcar la historia siendo la primera mujer rectora de la UNL, Tarabella señaló que "hay un proceso de feminización de la matrícula en todas las carreras... en ciencias médicas la mayoría son mujeres, en ingeniería por ejemplo —que históricamente fue una carrera masculinizada—, en algunas también están siendo más mujeres con relación a los varones". Y remarcó que eso es lo que permite también una reconfiguración en el liderazgo y la dirección de la institución.

Una vida dedicada a la Universidad

Laura Tarabella nació en San Vicente, Santa Fe. En la década del 90 se instaló en la ciudad de Santa Fe para estudiar Profesorado de Geografía. Allí comenzó su militancia estudiantil y política. Tras recibirse, se especializó en Problemáticas Sociales de la Geografía. Fue Profesora Adjunta Ordinaria semidedicación y Docente-Investigadora Categoría 3.

Entre sus antecedentes de gestión se destaca que fue directora de Enseñanza de Grado y Pregrado (2001-2016), directora de la carrera de Geografía (2006-2016), consejera directiva de la FHUC (2014-2018), secretaria Académica de la UNL (2016-2017) y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) (2018-2025).

Además, en las últimas elecciones a convencionales constituyentes fue candidata por la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe. Ocupó el puesto 21 de la lista

