La amenaza del fraude cibernético: cómo prevenir esta amenaza que acecha

Los riesgos de ser víctimas de un fraude en smartphones y servicios financieros están latentes ya que los delincuentes son cada vez más sofisticados

El avance exponencial de la tecnología y la consecuente digitalización de servicios financieros, comerciales y personales transformaron radicalmente la forma de interactuar y gestionar el patrimonio. Sin embargo, esta evolución viene acompañada de una creciente y sofisticada amenaza: el fraude cibernético.

Existe una diversidad de tácticas fraudulentas que los delincuentes utilizan para comprometer la seguridad de individuos y organizaciones. Lejos de limitarse a métodos rudimentarios, los fraudes han evolucionado hacia esquemas complejos que combinan la ingeniería social con herramientas tecnológicas avanzadas.

fraude cibernético peligro estafa smartphone Gemini IA Google

Distintos medios de fraude cibernético

Team Viewer

Una persona busca teléfonos por internet de compañías de servicios y se contacta con números falsos. El estafador indica descargar la App Team Viewer. El estafador toma control del teléfono y realiza la estafa accediendo a claves y cuentas bancarias.

Phishing

Es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robar la identidad. El delito consiste en obtener información tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños, generalmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas emergentes ("pop-up")

Vishing

Es una modalidad de estafa basada en el concepto de phishing, diseñada con la finalidad de robar la identidad. El delito consiste en obtener información tal como contraseñas para acceder a cuentas bancarias, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Se intenta a través de mensajes de correo electrónico en combinación con el uso telefónico.

Smishing

Es una modalidad de estafa también basada en el concepto de phishing, diseñada con la finalidad de robar la identidad. El delito consiste en obtener información tal como contraseñas para acceder a la cuenta bancaria, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños, se intenta a través de mensajes textos por teléfonos móviles.

Skimmking

Consiste en la instalación de cámaras y/o lectores falsos en los cajeros automáticos para copiar los datos de las tarjetas.

¿Cómo prevenirlo?

Chequear que no estén obstruidas las ranuras de ingreso de la tarjeta y la de salida del dinero.

Cuando se ingrese la clave, tratar de ocultarla de posibles cámaras.

Robo de identidad

El robo de identidad es un proceso que se realiza en dos etapas. En la primera alguien roba la información personal y en la segunda utiliza esa información para hacerse pasar por el usuario y cometer delitos, tales como fraude con tarjetas de crédito, estafas con préstamos hipotecario, pagar bienes o servicios o vaciar sus cuentas bancarias. El robo de su información puede realizarse en forma física sustrayendo documentos, mediante engaños lograr que el banco se la brinde o utilizando estafas cibernéticas.

Bots

Aplicaciones relacionadas, que se han infiltrado en las computadoras de los usuarios con fines maliciosos.

Keyloggers

Programas que se ejecutan de fondo y registran todos los movimientos del teclado, y que pueden enviar dicha información de teclado (posiblemente contraseñas o información confidencial) a un tercero externo.

Malware o software malicioso

Es un software diseñado para dañar ordenadores y sistemas informáticos, tomando el control de la PC. El dispositivo se infecta después de descargar o instalar software malicioso involuntariamente, por lo general al hacer clic en un enlace o al visitar un sitio web infectado.

Spyware

Software utilizado para registrar e informar sobre la actividad de una computadora de escritorio sin el conocimiento del usuario.

Pharming

Es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS o en el de los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de dominio a otra máquina distinta. De esta forma, un usuario que introduzca un determinado nombre de dominio que haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la página web que el atacante haya especificado para ese nombre de dominio.

Troyanos

Los troyanos son programas maliciosos que están disfrazados como algo inocuo o atractivo que invitan al usuario a ejecutarlo ocultando un software malicioso. Ese software, puede tener un efecto inmediato y consecuencias indeseables, por ejemplo, borrar los archivos del usuario o instalar más programas indeseables o maliciosos.

Mula

Término de jerga que se refiere cuando un usuario presta su cuenta para recibir depósitos de terceros a cambio del cobro de una comisión, y este puede estar involucrado sin conocerlo en algún hecho delictivo.

Spoofing (suplantación de identidad)

El spoofing es una forma de fraude cibernético en la que un atacante se hace pasar por una entidad legítima o confiable (como un banco, una persona conocida o un servicio de correo electrónico) para ganar la confianza de la víctima y lograr que realice una acción específica.

Objetivo: engañar al receptor haciéndole creer que el origen de la comunicación (correo electrónico, sitio web, llamada telefónica o dirección IP) es legítimo.

Mecanismo común: falsificación de la dirección de correo electrónico del remitente o la URL de un sitio web, creando copias casi idénticas a las originales.

Riesgo: obtener información sensible (credenciales de inicio de sesión, datos personales) o lograr que la víctima descargue malware.

Cómo protegerse de los delincuentes

Los distintos y cada vez más sofisticados tipos de estafas subrayan una realidad ineludible: la seguridad digital es una responsabilidad compartida y un proceso de vigilancia constante. Los delincuentes continuarán innovando sus métodos; por lo tanto, la resiliencia en el entorno digital requiere una estrategia multifacética.

En resumen, la vulnerabilidad principal reside a menudo en el factor humano, siendo la ingeniería social el arma más efectiva. Por ello, la medida preventiva más poderosa es la educación continua.

Se recomienda enfáticamente

Implementar protocolos de doble verificación en todas las transacciones sensibles.

Capacitar continuamente a los usuarios sobre las señales de alerta de phishing y spoofing.

Monitorear activamente los movimientos bancarios y utilizar tecnologías de protección como los chips EMV, que dificultan la clonación.

Solo a través de una combinación de tecnología robusta y una conciencia crítica por parte del usuario, se podrá mitigar el riesgo y proteger eficazmente los activos en la era digital. La lucha contra el fraude cibernético es una carrera de fondo donde la prevención es la única victoria sostenible.