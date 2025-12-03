Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Mientras la nueva dirigencia se pone al tanto y Ezequiel Medrán piensa en el plantel de 2026, en La Plata informan un posible regreso de Eric Meza a Colón

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 16:35hs
¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Prensa Estudiantes

Con la asunción de José Alonso como presidente, Colón comenzó a mover sus primeras fichas y las versiones alrededor del mercado no tardaron en aparecer. Entre ellas, en La Plata surgió el nombre de Eric Meza como posible regreso. Un rumor que rápidamente generó ruido, aunque no parece tan potable.

• LEER MÁS: Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

La nueva dirigencia ya tiene cerrado a Diego Colotto como director deportivo y el siguiente paso será poner al día al plantel, que en algunos casos acumula cuatro meses de deuda.

• LEER MÁS: Quién es el goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

Además, ya se desarrollaron las primeras charlas con Ezequiel Medrán, quien tiene aval para encarar una depuración profunda y la incorporación de al menos 14 refuerzos para la temporada venidera.

El rumor que surge en La Plata y hace ruido en Colón

Mientras se empiezan a barajar nombres para el nuevo Colón, en La Plata apareció un apellido conocido: Eric Meza. Distintos periodistas que siguen a Estudiantes filtraron la posibilidad de que el lateral pueda volver al Sabalero, aunque aclarando que el Pincha tiene como prioridad venderlo para recuperar parte de la inversión.

Meza
Estudiantes quiere vender a Eric Mesa y en La Plata lo vinculan con Col&oacute;n. &iquest;Potable?

Estudiantes quiere vender a Eric Mesa y en La Plata lo vinculan con Colón. ¿Potable?

Ese detalle complica cualquier escenario: la nueva conducción no estaría en condiciones de afrontar un costo de esta índole en este momento y, además, tendría apuntado otro perfil de jugadores para reforzar el lateral.

• LEER MÁS: Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

La mención de Meza reavivó cierta nostalgia en los hinchas, pero por ahora parece un rumor sin demasiado sustento. Su nombre pesa, dejó buena imagen en su etapa anterior, pero las condiciones hacen que su regreso sea poco viable. En Colón, el foco está puesto en ordenar la economía, depurar el plantel y reforzar puestos claves, sin entrar en negociaciones que hoy exceden la realidad del club.

Colón Eric Meza Estudiantes
Noticias relacionadas
la ultima imagen de victor godano tras cerrar su ciclo en colon

La última imagen de Víctor Godano tras cerrar su ciclo en Colón

¿la continuidad de minella, en jaque con la asuncion de alonso?

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

colon toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la primera nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

sangre de campeones definio a sus representantes en la nueva dirigencia de colon

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Lo último

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Último Momento
Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Unión potencia el perímetro con la llegada de Anthony Hilliard para la Liga Nacional

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

Santa Fe profundiza el control de motos: fotomultas de $400.000 y un sistema de controles rotativos en la ciudad

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

El Apertura de la Liga Femenina continúa con los cuadrangulares

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: No le damos la llave a nadie

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: "No le damos la llave a nadie"

Ovación
Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿La continuidad de Minella, en jaque con la asunción de Alonso?

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"