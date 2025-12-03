¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Mientras la nueva dirigencia se pone al tanto y Ezequiel Medrán piensa en el plantel de 2026, en La Plata informan un posible regreso de Eric Meza a Colón

Con la asunción de José Alonso como presidente, Colón comenzó a mover sus primeras fichas y las versiones alrededor del mercado no tardaron en aparecer. Entre ellas, en La Plata surgió el nombre de Eric Meza como posible regreso. Un rumor que rápidamente generó ruido, aunque no parece tan potable.

La nueva dirigencia ya tiene cerrado a Diego Colotto como director deportivo y el siguiente paso será poner al día al plantel, que en algunos casos acumula cuatro meses de deuda.

• LEER MÁS: Quién es el goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

Además, ya se desarrollaron las primeras charlas con Ezequiel Medrán, quien tiene aval para encarar una depuración profunda y la incorporación de al menos 14 refuerzos para la temporada venidera.

El rumor que surge en La Plata y hace ruido en Colón

Mientras se empiezan a barajar nombres para el nuevo Colón, en La Plata apareció un apellido conocido: Eric Meza. Distintos periodistas que siguen a Estudiantes filtraron la posibilidad de que el lateral pueda volver al Sabalero, aunque aclarando que el Pincha tiene como prioridad venderlo para recuperar parte de la inversión.

Meza Estudiantes quiere vender a Eric Mesa y en La Plata lo vinculan con Colón. ¿Potable?

Ese detalle complica cualquier escenario: la nueva conducción no estaría en condiciones de afrontar un costo de esta índole en este momento y, además, tendría apuntado otro perfil de jugadores para reforzar el lateral.

• LEER MÁS: Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

La mención de Meza reavivó cierta nostalgia en los hinchas, pero por ahora parece un rumor sin demasiado sustento. Su nombre pesa, dejó buena imagen en su etapa anterior, pero las condiciones hacen que su regreso sea poco viable. En Colón, el foco está puesto en ordenar la economía, depurar el plantel y reforzar puestos claves, sin entrar en negociaciones que hoy exceden la realidad del club.